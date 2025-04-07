Karın ağrısı deyip geçmeyin! Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir...

Uzm. Dr. Kılıç, "Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran çocukların büyük bir kısmında neden; gastroenterit (mide-bağırsak enfeksiyonu), idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak parazitleri veya kabızlık gibi hafif ve geçici durumlar olmaktadır. Ancak bazı çocuklarda yapılan tüm testlere rağmen ağrının nedeni net olarak belirlenememektedir. Genel olarak, çocuklarda karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuranların yalnızca yüzde 5'inde cerrahi müdahale gerektiren bir hastalık tespit edilmektedir'' dedi.

AKUT KARIN NEDİR?

Karın içinde acil müdahale gerektiren iltihabi veya cerrahi hastalıkların oluşturduğu belirtilerin tümüne 'akut karın' denildiğini belirten Uzm. Dr. Kılıç, "Bu terim, özellikle apandisit, bağırsak düğümlenmesi ve mide delinmesi gibi acil ameliyat gerektiren durumları tanımlamak için kullanılır. Ancak, her karın ağrısı 'akut karın' anlamına gelmez. Tanıyı netleştirmek için hastanın detaylı muayenesi ve gerekirse ileri tetkiklerin yapılması gerekir" dedi.

DİKKATLE İNCELENMELİDİR

Yenidoğan ve küçük çocuklarda anatomik farklılıkların tanıyı zorlaştıran bir etken olduğunu belirten Uzm. Dr. Kılıç, "Bu yaş grubunda kemik yapıları tam olarak gelişmediği için, normalde leğen kemiği içinde bulunması gereken mesane, rahim ve yumurtalıklar gibi organlar karın boşluğunda yer alabilir. Karın bölgesi küçük olduğu için de farklı organlardan kaynaklanan ağrılar birbirine karışabilir. Bu yüzden küçük çocuklarda karın ağrısının değerlendirilmesi daha fazla dikkat gerektirir" dedi.