Karın ağrısı, kusma, ishal… Ailelere salgın uyarısı: Çocukları tehdit ediyor!

Son zamanlarda özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen salgın hastalık birçok soruyu da beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınından daha hızlı bir şekilde yayılan bu hastalık ishal, karın ağrısı ve yorgunluk şikayetleriyle ortaya çıkabiliyor. Bu virüsün norovirüs olduğunu belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, belirtilerini açıklayarak ölüme neden olmaması için çeşitli uyarılarda bulundu.

SEDA OKKIRAN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:20

Geçen yılki verilere göre dünya çapında her yıl yaklaşık 700 milyona yakın kişiyi hasta eden ve 200 bin ölümle sonuçlanabildiğini belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, 'Norovirüs çok bulaşıcı mide ve bağırsak virüsüdür. Enfekte bir kişiyle doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla çok hızlı bir şekilde geçebilir' dedi.

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT ALTINDA TUTABİLİYOR Prof. Dr. Vefik Arıca, 'Koronavirüs salgını henüz bitmeden çıkan başka bir virüs özellikle çocuk ve gençleri risk altında tutuyor. Çocuk aciller viral hastalıklarla salgın havası olmuş durumda. Bu viral hastalıklardan en önemlisi de norovirüs hastalığıdır. Çocuklarda bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle görülüyor ve toplum sağlığını tehdit altında tutabiliyor. Genellikle kapalı alanlarda çocukların birbirleriyle kaynaştığı, kimi yerlerde yemeklerden ve sulardan bulaştığından dolayı bulaştırıcı özelliğiyle dikkat çekmektedir' diye belirtti.