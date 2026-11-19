Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, hem seveni hem de sevmeyeni çok, kışın vazgeçilmez sebzesi karnabahara yer verdim. Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğinden ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan ve her derde deva bu sebze ile bakın sizler için neler hazırladım. Sebze yemeyen çocuklar için harika bir hilem var; sebze köfteler ve sebzelerden mücver yapmak. Karnabahar, köfte olmak için harika bir dokuya, lezzete ve kıvama sahip bir sebze ve sadece yemeğini pişirmekle kalmak yeterli değil. Zira su ile pişmiş karnabaharın yaydığı kokuyu sevmeyen birçok kişi vardır ve meraklısı haricinde herhangi birine karnabahar yemeği sunmak çok da iyi bir fikir değildir.