Karnabaharı yemeyenlere bile sevdirecek yöntem! Meğer haşlamak en kötü seçenekmiş…

Karnabahar, farklı şekillerde pişirilip tüketilebilen besleyici bir sebze olsa da, tadının ortaya çıkması büyük ölçüde pişirme yöntemine bağlı. Gıda uzmanları, karnabaharın haşlanarak değil farklı şekillerde pişirilmesinin tadını daha cazip hale getirebildiğini söylüyor.

DUYGU AKSOY Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:41 PAYLAŞ ABONE OL

Karnabaharın seveni çok severken sevmeyen de kokusuna bile tahammül edemiyor. Tadı bazı damaklara hitap etmese de, sağlık açısından içerdiği vitamin ve minerallerle önemli bir yere sahip. Ancak uzmanlara göre, doğru tekniklerle pişirildiğinde karnabaharın tadı oldukça lezzetli hale getirilebiliyor.

KARNABAHARI HAŞLAMANIZ ÖNERİLMİYOR En yaygın pişirme yöntemlerinden biri olan haşlama, sebzenin lezzetini azaltabiliyor. Uzun süre suda bırakılan karnabaharda, kükürtlü bileşikler ortaya çıkarak hem koku hem de tat açısından istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Haşlama pratik olsa da, karnabaharı ızgarada ya da mangalda pişirmek çok daha lezzetli bir alternatif sunuyor.