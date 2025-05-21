Karnabaharı yemeyenlere bile sevdirecek yöntem! Meğer haşlamak en kötü seçenekmiş…

Karnabaharın seveni çok severken sevmeyen de kokusuna bile tahammül edemiyor. Tadı bazı damaklara hitap etmese de, sağlık açısından içerdiği vitamin ve minerallerle önemli bir yere sahip. Ancak uzmanlara göre, doğru tekniklerle pişirildiğinde karnabaharın tadı oldukça lezzetli hale getirilebiliyor.
KARNABAHARI HAŞLAMANIZ ÖNERİLMİYOR
En yaygın pişirme yöntemlerinden biri olan haşlama, sebzenin lezzetini azaltabiliyor. Uzun süre suda bırakılan karnabaharda, kükürtlü bileşikler ortaya çıkarak hem koku hem de tat açısından istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Haşlama pratik olsa da, karnabaharı ızgarada ya da mangalda pişirmek çok daha lezzetli bir alternatif sunuyor.
Yüksek ısıda ızgaraya alınan karnabahar, içeriğindeki doğal şekerlerin karamelize olmasına neden olarak tadını belirgin şekilde zenginleştiriyor. Aynı zamanda, dış kısmında oluşan çıtır doku da ayrı bir lezzet katıyor.
Karnabahar dilimlenerek ızgara yapılabilir. Bu şekilde hem daha fazla lezzet kazandır hem de kömürleşme sayesinde farklı bir aroma elde edilir.
Bunun yanı sıra bazı uzmanlar, karnabaharı doğrudan ızgaraya atmadan önce mikrodalgada hafifçe buharda pişirmenin faydalı olduğunu ifade ediyor. Bu yöntem, sebzenin iç kısmının da tamamen pişmesini sağlarken yanma riskini de azaltıyor.
Izgara karnabahar, çorba, pilav ve makarnalarda kullanılabileceği gibi tek başına da servis edilebilir.