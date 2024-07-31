Kartpostal değil gerçek! Bakanları hayran bırakan doğa harikası böyle fotoğraflandı

"Her 8 kuş türünden bir tanesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu baraj gölü kuşların hayatlarına devam edebilmeleri için güzel bir ekosistem yaratıyor. Burası özellikle sadece yerel kuş gözlemcileri için değil, aynı zamanda uluslararası kuş gözlemcileri için güzel bir destinasyon. Biz herkesi her dönemde burada bu güzel kuşları görmeye, seyretmeye davet ediyoruz. Özellikle sabahın erken saatlerinde kuş sesleri inanılmaz derecede insanı mutlu ediyor. Akşam üstü de aynı şekilde. Buranın özellikle doğal potansiyeli çok iyi. Aynı zamanda Aladağlar'da da IUCN'in kırmızı lisesinde olan ur kekliği, dağ horozu var. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyoruz."