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Kaşık testi yardımıyla uykuya dalma sürenizi öğrenebilirsiniz!

Kalitesiz uyku, vücudumuz ve zihnimiz üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Bu durum gözardı edildiğinde ise birtakım sağlık sorunları yaşamak kaçınılmaz olabilir. Kaliteli bir uyku bir sonraki günümüzün nasıl geçeceğini bize işaret eder. Uyku yoksunluğunun hayatınız üzerindeki etkilerini anlamak için ilginç bir yöntem olan kaşık testinden bahsedeceğiz. İşte uyku uzmanından uyku yoksunluğu olup olmadığını belirleyen test.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:26
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Kaşık testi yardımıyla uykuya dalma sürenizi öğrenebilirsiniz!

Uyku Uzmanı James Leinhardt'ın bahsettiği basit ve etkili yöntemle vücudunuzun ne kadar uykusuz olduğunu öğrenebilirsiniz.

BİR KAŞIK VE BİR KASE

Uyuyamamanızın sebebinin uyku yoksunluğu olup olmadığını bir kaşık ve kase yardımıyla anlayabilirsiniz. James Leinhardt, çoğu insanın uyumakta zorluk çekip çekmediğini görmek için sosyal medya hesabında bir yöntem paylaştı. Bu yöntemi şöyle açıkladı:

"Kaşığınızı ve herhangi bir kaseyi elinize alın. Bu deneyi gündüz vakti yaparsanız, odayı karartmanız gerekecek…"

"Yatarken kaseyi döndüğünüz tarafta yere koyun. Kaşığınızı kaseye doğru tutun ve uykuya dalmak niyetiyle gözlerinizi kapattığınız zamanı not edin. Eğer uykuya dalarsanız,elinizin tutuşu gevşeyecek, kaşık düşecek ve çıkan ses sizi uyandıracaktır. ''Saate tekrar bakarsanız, uykuya dalmanızın ne kadar sürdüğünü hesaplayabileceğinizi iddia etti.

Bu testin sonuçlarını açıklayan James, uykuya dalma süreniz beş dakikadan azsa, muhtemelen uyku yoksunluğunuz var demektir. 10 dakikadan sonra uykuya daldıysanız, muhtemelen daha fazla uykuya ihtiyacınız vardır ancak 15 dakikadan sonra her şey muhtemelen sizin için çok kötüdür. dedi.

Kaliteli uyku uyuyamamanızın birçok sebebi olabilir. Kaliteli bir uyku uyuyamadığınızı anlayabileceğiniz belirtiler şunlardır:

  • Uykuya dalmakta zorluk çekiyorum
  • Saat başı uyanıyorum
  • Sabah yataktan çıkamıyorum
  • Gün içinde sinirli oluyorum

Günlük hayatınızı etkileyen bir uyku sorunuyla uğraştığınızı düşünüyorsanız, profesyonel bir destek alabilirsiniz .

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