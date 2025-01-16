Kaşık testi yardımıyla uykuya dalma sürenizi öğrenebilirsiniz!

Uyku Uzmanı James Leinhardt'ın bahsettiği basit ve etkili yöntemle vücudunuzun ne kadar uykusuz olduğunu öğrenebilirsiniz.

BİR KAŞIK VE BİR KASE

Uyuyamamanızın sebebinin uyku yoksunluğu olup olmadığını bir kaşık ve kase yardımıyla anlayabilirsiniz. James Leinhardt, çoğu insanın uyumakta zorluk çekip çekmediğini görmek için sosyal medya hesabında bir yöntem paylaştı. Bu yöntemi şöyle açıkladı:

"Kaşığınızı ve herhangi bir kaseyi elinize alın. Bu deneyi gündüz vakti yaparsanız, odayı karartmanız gerekecek…"