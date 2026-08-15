Kavanozu açıldığı an kapışılıyor! Tam ölçülü, yumuşamayan kütür kütür acur turşusu tarifi

FAYDALARI NELER?

Acurun büyük bölümü sudan oluştuğu için sıcak yaz günlerinde son derece ferahlatıcıdır. Kalorisi düşüktür ve beslenmeye hacim kazandırır.

İçerdiği su ve lif sindirim sisteminin normal çalışmasına destek olur. Potasyum ve çeşitli vitamin-mineral bileşenleri de içerir. Ancak her sebzede olduğu gibi acuru da mucizevi bir besin gibi görmek yerine mevsiminde, çeşitli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. Benim en sevdiğim tarafı ise başka: Yazın sıcak bir öğle sofrasında buzdolabından çıkmış körpe bir acuru yıkayıp, üzerine biraz limon ve tuz gezdirerek yemek… Bazen en güzel tarif gerçekten de üç malzemeden ibaret.