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Kedi tırmalamasını hafife almayın! Uzmanı uyardı: Küçük bir çizik bile ciddi risk taşıyor

Kedi ve köpek ısırığını da tırmalamasını da hafife almayın. Bir diş izi ya da tırnak çizgisi masum görünebilir. Ancak ciltte oluşan en küçük açıklık bile bakteriler için giriş kapısı olabilir. Yani ısırık küçük ama riski büyük olabilir.

Sevimli dostlarımız kedi ve köpeklerle temas sırasında meydana gelen ısırık ve tırmalamalar, günlük hayatta sık karşılaşılan yaralanmalar arasında yer alıyor. Çoğu zaman küçük bir çizik veya birkaç diş izi olarak değerlendirilen bu yaralanmalar, özellikle derinin bütünlüğünün bozulduğu durumlarda enfeksiyon açısından önem taşıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Özer, kedi-köpek ısırığı ve tırmalamalarında enfeksiyon, kuduz ve tetanoz riskine karşı önemli uyarılarda bulundu.

ISIRIK KÜÇÜK, RİSKİ BÜYÜK

Uzm. Dr. Özer, yaranın büyüklüğünün her zaman riskin göstergesi olmadığını belirterek, "Bir ısırığın ya da tırmalamanın küçük görünmesi bizi yanıltmamalı. Hayvanların ağız ve tırnaklarında bulunan mikroorganizmalar, ciltte oluşan küçük bir açıklıktan dahi dokulara ulaşabilir. Derin dokulara ulaşan bir ısırık, başlangıçta çok küçük bir yara şeklinde görülebilir ancak saatler içinde enfeksiyon gelişebilir. Artan ağrı, kızarıklık, şişlik ve ısı artışı önemli uyarı işaretleridir" dedi.