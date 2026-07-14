Kemik erimesine karşı uzmanından hayati uyarı! 60 yaşından sonra geri dönüşü neredeyse imkansız!

KRİTİK DÖNEM MENOPOZ ÖNCESİ

Kemik sağlığının korunmasında menopoz öncesi dönemin kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergen, "Kemik erimesini menopoz sonrasında değil, menopoz öncesinde başlayan ve sonrasında devam eden bir süreç olarak değerlendirmek gerekiyor. Özellikle menopoz öncesi ile menopozdan sonraki ilk 5-7 yıllık dönem bizim için çok değerli. Bu süreçte kemik yoğunluğunu koruyabilirsek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik kaybı ve kırık riskini önemli ölçüde azaltabiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Ergen, bu nedenle adet düzensizlikleri başladığı dönemde kemik yoğunluğunu değerlendirerek gerekli koruyucu tedavilere başlanması gerektiğinin altını çizdi.