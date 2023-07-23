Kendi cinayetini aydınlattı! Akıl almaz trajedinin başrolü: Judy Malinowski

Kendi cinayet davasında ifade veren ilk kişi. İfadesi sayesinde milyonlarca kadının hayatı değişti. Katiline bile merhamet gösterdi. Cinayetinin ardından “Judy yasası” çıkarıldı.“Birisi nasıl kendi cinayetini aydınlatabilir?” diyor olabilirsiniz şu an. Fakat bu öyle bir olay ki; Judy Malinowski, ölümünü kendisi aydınlatmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:19 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Judy Malinowski 2015 yılında saldırıya uğradı. Vücudunun yüzde 95'ini kaplayan yanıklar nedeniyle 8 ay komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde bilinci yerine geldi ve çektiği dayanılmaz acılara rağmen adaletin peşine düştü. https://www.instagram.com/p/Cu7UqmKAt-U/ Hasta yatağında acılar içinde verdiği ifadesinde, zanlının eski sevgilisi "Micheal Slager" olduğunu söyledi. Tartıştıktan sonra arabanın arkasındaki benzini üzerine dökerek tüm yalvarmalarına rağmen çakmağı çaktığını anlattı. Bu ifadeden 5 ay sonra Judy hayatını kaybetti.

Slager gözaltında suçlamaları reddedip olayın "kaza olduğunu" iddia etmişti. Mahkeme Slager'a ağır saldırı ve kundaklama suçlamaları ile Ohio'daki en yüksek ceza olan 11 yıl hapis cezası verdi ancak Judy'nin ölümü sonrası bu karar değişti.