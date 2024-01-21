Kendi yolunuzu mu arıyorsunuz yoksa başkasının yolunda mı ilerliyorsunuz?





İZ BIRAKMANIN ÖNEMİNİ KAVRAMAK

Sanatın etkisiyle, zamanımızı tatmin edici ve anlamlı bir şekilde geçirerek, bu dünya üzerinde bir iz bırakmanın ne denli önemli olduğunu kavrarız. İyi bir yaşam sürdüğümüzde, bu iyilik hali sadece bize değil, aynı zamanda etrafımızdaki dünyaya da değer katar. Bu nedenle, her birimizin kendi potansiyelimizi keşfetmek, düşünmek, öğrenmek ve topluma, Dünya'ya ve evrene katkıda bulunmak için çaba göstermesi gerekiyor.

Herkese göre iyi yaşamın tanımı değişiyor elbette. Sahi iyi yaşam nedir, gelin sanat dünyasından Gülenay Kalkan, Devrim Erbil, Seyyal Taner, Burak Hakkı, Tülin Şahin, Aret Vartanyan ve Nursel Köse'nin iyi yaşama dair söylediklerine bakalım.



Gülenay Kalkan (Oyuncu)

Koşulsuz sevgi; hayvana, çiçeğe...

İyi yaşamın anahtarı başta sağlık. Sonra sevgi ama koşulsuz sevgi, hayvana, çiçeğe... Başarılı olmak, iyi bir işinin olması. Eşinizi ve işinizi çok sevin, çok seversiniz çok başarılı olursunuz. Aile yaşantısı çok önemli, iyi arkadaşların olacak az ve öz. Ve elbette seyahat etmek, kaliteli yemek yemek, saf olanı bulmak, bedenine duyduğun saygıdan dolayı sağlıklı beslenmek.





Seyyal Taner (Şarkıcı)

Affederek barışarak paylaşarak...

İyi yaşam sevgiyle yaşanır, affederek, barışarak, iyi kalpli olarak, güzel şeyler düşünerek, paylaşarak, iyi insan olmak lazım, iyi ruhlu olmak lazım. Sen güzel bakıyorsan onlar da sana güzel bakıyorlar.



Devrim Erbil (Ressam)

Her kalp acısından sonra stent taktırdım

İyi bir hayat mutlu olunca anlamlıdır. Mutlu olmak da eskilerin deyişiyle, eşini ve işini iyi seçmektir. Ben işimi iyi seçtim, ben mutlu olmak için resim yapıyorum. İkincisi eş konusunda çok başarılı olamadım, üç evlilik yaşadım ama o evlilikler bana olağanüstü evlatlar verdi. Bu anlamda çok mutluyum. Ben her kalp acısından sonra stent taktırdım. Kalbime tam dokuz stendim var.



Tülin Şahin (Manken)

Kıskançlıklardan arınmış olmalısın

İyi bir hayat kendinle barışık olmaktır. Klişe gelebilir ama olaya şöyle bakacaksın, kıskançlıklardan arınmış olacaksın nasıl ilham alabilirim başkasından diye bakacaksın. Seyahat etmek çok önemli, seyahat etmek yaşamdır. Ben ne zaman seyahat etsem bavulumda fikirlerle dönüyorum. Görmek insana çok şey katıyor. Kendi hayat gayeni bulmak, seni ne motive ediyor. Sabah kalkıp söylenmek var ama şöyle bak sabah 5'te köprüden geçiyorum bakıyorum var mı şöyle güzellik diyorum, tüylerim diken diken oluyor. Hayat gayen ne sabah seni yataktan ne fırlatıyor buna bakın. Alarm kuruyoruz sabah kalkalım diye, ne biliyorsun belki sabah uyanamayacaksın. Pazartesi sendromu yaşayanları anlamıyorum, işin olduğu için şükret. Sabah uyandığında şükretmeyi bilmek gerek. Şikayet etmeyin, çözümleyin bir kere, çözüme odaklanın, şükredin.