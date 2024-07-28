Kendimizin en büyük düşmanı! Potansiyelimizi ortaya koymanın yolu...

Mükemmeliyetçilik, üretkenliği ve yaratıcılığı boğar. Kişi, hata yapma korkusuyla yenilikten kaçar ve durağanlık içinde boğulur. Kısacası en uzak durmanız gereken kişilik özelliği kesinlikle budur

Hakan Mengüç Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Mükemmeliyetçilik, insan ruhuna yüklenebilecek en ağır yüklerden biridir. Sürekli en iyisini yapma baskısı, insanı ezer ve ruh sağlığını tehlikeye atar. Kişi, farkında bile olmadan kendini tükenişe sürükler. Yaptığın işi en iyi şekilde yapmak elbette bir erdemdir. Ancak, kusursuzluk arayışı, kişinin asla ulaşamayacağı bir hayali kovalamasına yol açar. Bu arayış, nihayetinde kişinin kendine olan saygısını ve güvenini zedeler. Mükemmeliyetçilik, üretkenliği ve yaratıcılığı da boğar. Kişi, hata yapma korkusuyla yenilikten kaçar ve durağanlık içinde boğulur. Avrupa turnesi kapsamında Çekya'nın başkenti Prag'a da gittik. Prag, Eski Şehir Meydanı, kalesi, dini yapıları ve köprüleri ile tarih severler için nostaljik bir yer. Bir yazar olarak Prag'a gitmişken, çocukluğumda okuduğum "Dönüşüm" romanının yazarı Franz Kafka'nın müzesini de ziyaret etmek istedim. Kafka'nın müzesini gezerken, onun mükemmeliyetçiliği ve bu yüzden kitaplarını yayımlamaması geldi aklıma. Kafka, edebiyat dünyasında devrim yaratmış bir isimdi.





Ancak, mükemmeliyetçilik onun en büyük düşmanı oldu. Yazdığı eserleri asla yeterince iyi bulmadı; hep daha iyisini yazabileceğini düşündü ve bu yüzden yayımlamak istemedi. Hatta ölüm döşeğindeyken, en yakın arkadaşı Max Brod'dan tüm yazdıklarını yakmasını istedi. Düşünebiliyor musunuz? Kafka, kendi eserlerini dünyayla paylaşmaktan o kadar çekindi ki, onları yok etmeyi tercih etti. Neyse ki Max Brod, Kafka'nın bu isteğine uymadı ve eserlerini yayımladı. Bugün Kafka'nın eserleri milyonlarca insan tarafından okunuyor ve edebiyat dünyasında büyük bir etki yaratıyor. Kafka, eserlerini hiç yayımlamadığı için doğduğu şehirde bile okurlarıyla buluşamadı, ama ben, onun şehrinde yabancı bir yazar olarak okurlarımla buluştum. Ne kadar ironik değil mi? Bu bile mükemmeliyetçiliğin bize verdiği zararın en büyük örneği değil mi?