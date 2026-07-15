Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Kene kabusu geri döndü! Uzmanından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı en etkili 5 korunma yöntemi...

Kene kabusu geri döndü! Uzmanından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı en etkili 5 korunma yöntemi...

Yaz aylarında kene tehlikesi büyüyor. Kene can kayıplarına neden oluyor. Ülkemizde her yıl kenenin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) haziran ve temmuz aylarında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Uzmanlar, “Keneye çıplak elle temas etmeyin. Vakit kaybetmeden uygun bir malzeme kullanarak, keneyi deriye en yakın noktadan dikkatlice çıkarın” uyarısında bulunuyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlarda görülen kene kaynaklı enfeksiyonlar arasında etki alanı açısından en geniş coğrafyaya sahip hastalıklardan biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) güncel rakamlara göre Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da 30'dan fazla ülkede görüldüğü biliniyor. Türkiye'de ise vakalar, özellikle Tokat, Sivas, Yozgat ve Çorum başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ayan, kene kabusuna karşı uyarılarda bulundu.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Uzm. Dr. Ayan, hastalığın esas olarak 'hyalomma marginatum' türü keneler aracılığıyla bulaştığına ve virüsün, kenenin deriye tutunması ya da çıplak elle ezilmesi sonucu vücuda yayıldığına dikkat çekerek, "Bunun yanı sıra enfekte hayvanların veya hastaların kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla da bulaşabiliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, veteriner hekimler, kasaplar, sağlık çalışanları ile endemik bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler en büyük risk grupları arasında" dedi.