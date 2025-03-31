Kesme tahtalarındaki inatçı lekeleri söküp atıyor! Her evde bulunan o malzeme yeterli…

Ahşap doğrama tahtaları, plastik veya cam tahtalara göre daha dayanıklıdır ve mutfakta çok yönlü bir kullanım sunar. Sebzeleri doğramaktan et kesmeye, hatta servis tahtası olarak kullanmaya kadar birçok amaç için idealdir. Ayrıca, ahşap tahtalar sanıldığının aksine daha hijyeniktir. Gözenekli yapıları sayesinde bakteriler derin çatlaklara hapsolur ve yiyeceklerle temas etmez. Bazı ağaç türleri ise doğal antimikrobiyal özellikler taşıyarak bakteri oluşumunu engeller.
Fakat bu, ahşap kesme tahtalarının düzenli temizliğe ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Ahşap yüzeylerin zamanla lekelenmesi, renk değiştirmesi ve kir biriktirmesi oldukça yaygındır.
Ayrıca, bulaşık makinesinde yıkanmaması gerektiği için doğru bir temizlik yöntemi uygulanmazsa zarar görebilir. Yüksek ısı ve nem, ahşabın çatlamasına neden olarak hem görünümünü bozar hem de hijyenik bir kullanım sağlamaz.
EN ETKİLİ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Temizlik uzmanı Ellie, ahşap kesme tahtalarındaki inatçı lekelerden nasıl kurtulabileceğinizi açıkladı. Üstelik ihtiyacınız olan tek şey limon ve tuz!
ADIM ADIM KESME TAHTASI TEMİZLİĞİ!
Tahtanıza kaya tuzu serpin.
Bir limonu ikiye kesin ve kesik yüzeyini tahtaya bastırarak dairesel hareketlerle ovalayın.
Tuz, peeling etkisi yaratarak kiri temizlerken, limon suyu lekeleri çözer ve dezenfekte eder.
Limon, doğal bir asit kaynağı olduğu için güçlü bir temizleyici görevi görür. Ancak hassas bir cildiniz varsa ellerinizi korumak için eldiven kullanmanız önerilir.
DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN KARBONAT
Daha inatçı lekeler için Ellie, karbonat kullanmanızı tavsiye ediyor:
Bir miktar karbonatı tahtaya serpiştirin.
Mikrofiber bir bezle yüzeye sürterek temizleyin.
Bu yöntem, küçük çatlaklara ve yarıklara ulaşarak daha derinlemesine temizlik sağlar.