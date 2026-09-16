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Kilo almadan tatlı yemek mümkün! İşte birbirinden lezzetli ve fit 3 tarif

Ani gelen tatlı krizlerini sağlıklı alternatiflerle bastırmaya hazır mısınız? Her ısırıkta enfes tadıyla tatlı yemiş gibi hissedeceğiniz birbirinden fit 3 tarife bir şans verin.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ani gelen tatlı krizlerini bastıracak masum çözümlere yer veriyorum. Hem tatlı yemiş hissini yaşamayı, hem de sonunda suçluluk duymamayı kim istemez ki? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

ÇİKOLATALI CEVİZLİ KURABİYE MALZEMELER

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı çavdar unu veya tam buğday unu

1 çay bardağı irice doğranmış ceviz

1/2 çay bardağı doğranmış bitter çikolata

1/2 çay kaşığı karbonat

1 damla limon (karbonatın aktive olması için)

Tuz

Tarçın

Vanilya

YAPILIŞI: Yumurta, tereyağı ve balı çırpıyoruz. Bir parça tuz, vanilya, tarçın, karbonat ve limonu ekleyip karıştırıyoruz. En son doğradığımız çikolata ve cevizleri ekliyoruz, streç filme sarıp beş dakika buzdolabında bekletiyoruz. Çıkarıp bıçak ile dikkatlice dilimleyip yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında 15-20 dakika pişiyoruz.