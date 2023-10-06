Kilo vermeyi kolaylaştıran besin! 1 haftada tığ gibi inceltiyor

Günde 1 adet greyfurt tükettiğinizde vücuda sağladığı faydalar şöyle;

C VİTAMİNİ DEPOSUNU DOLDURUR

C vitamini yönünden oldukça zengin olan greyfurt, bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden olur. Vücudu serbest radikallere karşı korur, hücre hasarını önler. C vitamini deposunu doldurduğu için kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.