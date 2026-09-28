Kinoa mutfağın yıldızı olacak! Bu tarifleri deneyen vazgeçemiyor

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, ülkemizde çok popüler olmuş kinoa konusunu açıyorum. Tüketime hazır olarak aldığınız kinoa, Chenopodium kinoa bitkisinin tohumu... Kinoanın diğer tohumlardan ayrılan özelliği; öğüterek veya doğrudan tüketmek yerine, pirinç veya bulgur gibi pişirilerek kullanılması. Vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz amino asidin tamamını içeren kinoa, güvenilir bir kalsiyum, demir ve B vitamini kaynağıdır. Kinoa yüksek protein içeriğine sahiptir. Tam protein olarak kabul edilen kinoada özellikle lizin ve metionin yüksek olarak bulunur.

MİNERAL DEPOSU

Öte yandan tohumlar; yüksek miktarda kalsiyum, fosfor ve demir de içerir. Bu arada kinoa glutensizdir, bu nedenle çölyak hastaları için uygun olmasının yanı sıra buğdaya alerjisi olan insanlar için de uygundur. Kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum, demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. İçerdiği zengin süperoksit dismutaz enzimi sayesinde doku yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirici etki göstermesinin yanı sıra kanseri önleyici özelliğe de sahiptir. Kinoa bitkisi, 1-2 metreye kadar uzayan uzun ömürlü bir bitkidir. Bolivya ve Peru'da, And Dağları'nın çorak yamaçlarında doğal olarak yetişmektedir. Kinoa, tarihi kayıtlara göre bu bölgede M.Ö. 3000-5000 yılından beri yerliler tarafından yetiştirilmektedir.

LEZZETLİ KEK

MALZEMELER

150 gr. haşlanmış kinoa

1 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı süt tozu

2 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1.5 tatlı kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

1-2 adet yumurta

1 kahve fincanı zeytinyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış kinoayı püre haline getirin. Karıştırma kabına şeker, kakao, kabartma tozu, vanilya, karbonat, süt tozunu katın. Püre haline gelmiş kinoayı, zeytinyağını, yumurtayı iyice karıştırın. Üzerine kuru malzemeleri katıp mikserle kısa süre karıştırın. Hamur koyu ise 2-3 kaşığı süt ekleyin. Yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişirin.

EŞSİZ KÖFTE

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kinoa

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI:

Kinoayı bir su bardağı suda haşlayın. Malzemelerin hepsini robottan geçirin ve iyice karıştırın. Köfte şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve fırında pişirin.

KİNOA KISIRI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kinoa

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI: Kinoayı süzgece koyun ve su dolu bir kasenin içinde iki saat bekletin. Sonrasında yıkayın ve tencereye koyun. 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin, kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra çatalla karıştırın, tuz ve baharatlarını ekleyin. Kullanacağınız zeytinyağının bir kısmını da ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra salçayı ekleyin ve ezmeden iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze otları, limon suyunu, zeytinyağını, sarımsağı ve cevizi ekleyin. İster ılık, isterseniz soğuk olarak servis edin.