Kirazı bir de böyle deneyin! Kurabiyeden şerbete enfes lezzetler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lezzetli mi lezzetli, bir o kadar da güzel ve sezonluk meyvelerden biri olan kirazlı tarifler var. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinize afiyet olsun.