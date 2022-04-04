Kireçlenme önlenebilir mi?

Kireçlenme, tıp dilinde bilindiği gibi, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen kronik bir eklem hastalığıdır. Bu, kemiklerin uçlarını çevreleyen kıkırdak dokusunun zamanla aşınıp yırtılmasıyla oluşan bir durumdur. Zamanla, olumsuz olaylar meydana gelebilir ve kemikler parçalanıp eklemlerde birikmeye başlayabilir. Bu, vücudun iltihaplanma sürecini ve sonraki şiddetli ağrı olaylarını ortaya çıkarır.

KİREÇLENME SIKLIKLA 40 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE GÖRÜLÜR

40 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı artmakla birlikte ağır kaldırma gibi fiziksel aktivitelerle uğraşan kişilerde de sık görülmektedir. Eklem kireçlenmesi, eklem hastalığının en büyük nedenidir. Kireçlenmeden en çok etkilenen eklemler; diz, kalça, bel, boyun, başparmak eklemleridir.

Kireçlenme sorununda kişide görülen yaş, obezite, eklem aşırı kullanımı ve genetik yatkınlık gibi faktörler hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırır. Egzersiz sırasında daha fazla kireçlenme ağrısı hissedildiği için hastanın dinlenmesi, kendini yormaması ve kilo almaktan kaçınması önerilir. Kireçlenme, eklem çevresindeki kıkırdak dokusu aşındığında ortaya çıkan bir sorundur. Bu doku tamamen aşınmışsa, kemiğin kemiğe sürtündüğü noktaya gelebilir. Yaşlandıkça, kireçlenme sorunları geliştirme olasılığınız da artar.

Semptomlar yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Semptomlar etkilenen eklem ve derecesine bağlı olarak değişir.