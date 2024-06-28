Kırık çıkıkçı felaketi! Ödem sanıp sıktı, damarını patlattı

YAPAY DAMAR TAKILDI Safa Karakuzu'nun kapalı olan damarının açılması için kasıktan girip damarın içerisindeki pıhtıyı temizlemeye çalıştıklarını belirten Dr. Okan Özocak; "Bu yöntemle pıhtının bir kısmı temizlendi. Ancak bu normal damar tıkanıklığı değil farklı bir boyuttaydı. Safa amcamızı daha sonra riskli bir ameliyata aldık. Damar artık kullanılamaz olduğu için yapay damar kullanarak o bölgeye bypass yaptık. Birkaç günlük ilaç tedavisi ile de şuanda bacağı normale döndü. Kesilmekten kurtuldu" diye konuştu.

KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIYORLAR Safa Karakuzu'nun bugüne kadar karşılaştığı en ilginç vakalardan biri olduğunu belirten Dr. Okan Özocak; "Bu hasta bizim için çok ilginçti. Eğitimli bir masöre gitseydi hastamız masör burayı engellemezdi. Bir işin eğitimini almadan kara düzen uygulama yapıyorlar. Kaş yapalım derken göz çıkarıyorlar. Aynı bir hastanede başınıza gelse, bir sürü davalar, soruşturmalar geçirirsiniz. Bunların öyle bir yükümlülükleri de yok. Kafasına göre bir şeyler yapıyor. İnsanlardan masajdan rahatlama nedeniyle iyi geldiğini düşünüyor. Ancak tedavi anlamında bir faydası yok, zarar veriyorlar" dedi.