Kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Gece sürüp sabaha kadar bekletin: 10 yaş gençleştiren etki…

Gece saatlerinde cildin kendisini yenileme etkisi daha da artar. Bu nedenle maskeyi cildinize uyguladıktan sonra sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda maskeyi yıkayarak çıkarabilirsiniz.
Zerdeçal ve sütle hazırlayabileceğiniz bu maske sayesinde yüzünüzdeki kırışıklık ve ince çizgileri ortadan kaldırabilirsiniz. Zerdeçalın antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikleri bulunur. Antioksidan özelliği, yaraların iyileşme sürecini hızlandırır bu sayede ciltteki yaşlılık izlerinin de giderilmesinde etkili olur. Böylece cildinizin doğal bir biçimde parıldamasını ve kırışıklıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. Süt sayesinde de cildinizin nemlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
Maskeyi uygulamadan önce mutlaka yüzünüzü yıkayıp temizlenmesini sağlayın ardından da kurulayın. Bu maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kabın içerisine 1 kaşık zerdeçal tozu ve kıvama gelmesini sağlayacak kadar süt ekleyin. Elde ettiğiniz maskeyi yüzünüze uygulayın.
Nevresimlerinize maskenin bulaşıp lekeye neden olmaması için maskesinin yüzünüzde kurumasını sağlamak adına uyguladıktan sonra kısa bir süre bekleyin ve ardından uyuyabilirsiniz. Sabah uyandığınız zaman yüzünüzü yıkayarak temizleyebilirsiniz. Zerdeçal ve sütle hazırladığınız bu maskeyi haftada 2 ila 3 kez uygulayabilirsiniz.
Kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olacak zerdeçallı bir başka maske ise şöyle;
Bu maske için 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı, 2 damla kadar E vitamini yağı ve uygun kıvama gelmesini sağlayacak kadar yulaf ununa ihtiyacınız var.
Zerdeçal ve tatlı badem yağı yüzde yer alan kırışıklıklar ve ince çizgilerin giderilmesini destek olur, cildin daha esnek bir yapıda olmasına yardımcı olur. E vitamininin antioksidan özelliği vardır bu sayede yaşlanma izleriyle mücadele eder, yulaf unu ise yüzdeki sivilce ve iltihapların engellenmesinde etkilidir.
Maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kabın içerisinde zerdeçal tozu, tatlı badem yağı ve E vitamini damlalarını ekleyerek karıştırın. Ardından yulaf ununu ekleyerek iyi bir kıvama gelmesini sağlayın. Maskeyi uygulamadan önce mutlaka yüzünüzü temizleyip kurulayın ardından maskeyi yüzünüze sürün. Maskeyi sürdükten sonra 10 dakika boyunca bekletin, 10 dakikanın sonunda yüzünüzü soğuk suyla temizleyin.
BAL MASKESİ
Bal maskesi sayesinde kırışıklıkların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Balın içeriğinde yer alan antioksidanlar, ciltteki kırışıklıklara ve ince çizgilere etki ederek yok edilmelerine yardım eder. Bu maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kabın içerisine 1 adet yumurtanın sarısını kırın, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, yüzünüzde kırışıklıkların yer aldığı bölgelere masaj yaparak uygulayın. Ardından 15 dakika boyunca bekleyin, 15 dakikanın sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bal maskesini, düzenli bir biçimde haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız ve yama testi yapmanız tavsiye edilir.