Kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Gece sürüp sabaha kadar bekletin: 10 yaş gençleştiren etki…

Zerdeçal ve tatlı badem yağı yüzde yer alan kırışıklıklar ve ince çizgilerin giderilmesini destek olur, cildin daha esnek bir yapıda olmasına yardımcı olur. E vitamininin antioksidan özelliği vardır bu sayede yaşlanma izleriyle mücadele eder, yulaf unu ise yüzdeki sivilce ve iltihapların engellenmesinde etkilidir.

Maskeyi hazırlayabilmek için ilk olarak bir kabın içerisinde zerdeçal tozu, tatlı badem yağı ve E vitamini damlalarını ekleyerek karıştırın. Ardından yulaf ununu ekleyerek iyi bir kıvama gelmesini sağlayın. Maskeyi uygulamadan önce mutlaka yüzünüzü temizleyip kurulayın ardından maskeyi yüzünüze sürün. Maskeyi sürdükten sonra 10 dakika boyunca bekletin, 10 dakikanın sonunda yüzünüzü soğuk suyla temizleyin.