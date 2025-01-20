Kış aylarda çamaşırları kurutmanın en pratik yolu! Sadece 2 saatinizi alacak...

Ev ortamında çamaşır kurutmak kıyafetlerin nemli kalmasına, sürecin uzamasına ve kıyafetlerin rutubet kokmasına neden olabiliyor.
Kış aylarının gelmesiyle bu durum daha can sıkıcı hale gelebiliyor. Neyse ki, süreci hızlandırmak için akıllıca bir çözüm var…
ÇAMAŞIRLARI İKİ SAATTE KURUTAN YÖNTEM
Çamaşırlarınızı kuruturken kaloriferin nasıl avantaja çevrilebileceğini hep beraber öğrenelim…
Kıyafetlerinizi astığınız kurutma askısını bir çarşafla örtmeniz ve teli kalorifer yakınına yerleştirmeniz gerekiyor. Bu kadar basit ve etkili.
Bu yöntemi uygulamak için, öncelikle çamaşırlarınızı kurutma askısına asın. Ardından, çamaşırların üzerine bir çarşaf serin. Çarşafı, çamaşırların kenarlarından sarkacak şekilde sererseniz, çarşafın çamaşırlardan çıkan nemi daha iyi hapsetmesini sağlayabilirsiniz.
ÜTÜ VE HAVLU KULLANABİLİRSİNİZ
Islak çamaşırlarınızı sanki ütüleyecekmiş gibi ütü masasının üzerine serelim ve üstüne ince bir havlu koyalım. Daha sonra iki tarafını da çevirerek ütüleyelim.
Ütü ve havlu ikilisi kumaşa bir miktar sıcaklık kazandırır ve böylece havlu kumaştaki nemin bir kısmını emer.