Kış aylarda çamaşırları kurutmanın en pratik yolu! Sadece 2 saatinizi alacak...

Kıyafetlerinizi astığınız kurutma askısını bir çarşafla örtmeniz ve teli kalorifer yakınına yerleştirmeniz gerekiyor. Bu kadar basit ve etkili. Bu yöntemi uygulamak için, öncelikle çamaşırlarınızı kurutma askısına asın. Ardından, çamaşırların üzerine bir çarşaf serin. Çarşafı, çamaşırların kenarlarından sarkacak şekilde sererseniz, çarşafın çamaşırlardan çıkan nemi daha iyi hapsetmesini sağlayabilirsiniz.

ÜTÜ VE HAVLU KULLANABİLİRSİNİZ Islak çamaşırlarınızı sanki ütüleyecekmiş gibi ütü masasının üzerine serelim ve üstüne ince bir havlu koyalım. Daha sonra iki tarafını da çevirerek ütüleyelim.