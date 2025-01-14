Kış aylarında dudaklarımızın kenarları neden çatlar? Meğer sebebi çok başkaymış...

Bazıları kış aylarında dudak nemlendiricisi ne kadar sürerlerse sürsünler, sorunun düzelmediğini görebilirler. Bir diş hekimi bunun neden sıklıkla böyle olduğunu açıkladı.

Diş hekimi, dudak çatlaması sorunu yaşayanlara uyarıda bulunarak, bu sorunun altında tedavi edilmeyi bekleyen bir enfeksiyon olabileceğini söyledi.

Dr. Joyce Kahng, ağız köşesindeki yaralardan şikayet eden bir adamın yer aldığı klibe tepki gösterdi.

Diş hekimi, "Bu aslında açısal keilit olabilir" dedi.

Şöyle açıklıyor: "Bakteriler ve mayalar küçük çatlak köşelere girer ve enfeksiyona neden olur.

"Bu yüzden ne kadar dudak kremi kullanırsanız kullanın, hiçbir şeyi düzeltmeyecek ve sorunun kökenine inmeyecektir."