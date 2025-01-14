Kış aylarında dudaklarımızın kenarları neden çatlar? Meğer sebebi çok başkaymış...

Diş hekimi, dudak çatlaması sorunu yaşayanlara uyarıda bulunarak, bu sorunun altında tedavi edilmeyi bekleyen bir enfeksiyon olabileceğini söyledi.
Bazıları kış aylarında dudak nemlendiricisi ne kadar sürerlerse sürsünler, sorunun düzelmediğini görebilirler. Bir diş hekimi bunun neden sıklıkla böyle olduğunu açıkladı.
MEĞER BUNUN GÖSTERGESİYMİŞ
Dr. Joyce Kahng, ağız köşesindeki yaralardan şikayet eden bir adamın yer aldığı klibe tepki gösterdi.
Ağrısının soğuk havanın etkisiyle oluştuğu düşünülerek mantar enfeksiyonundan kaynaklanmış olabileceği söylendi.
Diş hekimi, "Bu aslında açısal keilit olabilir" dedi.
Şöyle açıklıyor: "Bakteriler ve mayalar küçük çatlak köşelere girer ve enfeksiyona neden olur.
"Bu yüzden ne kadar dudak kremi kullanırsanız kullanın, hiçbir şeyi düzeltmeyecek ve sorunun kökenine inmeyecektir."
NASIL ÇÖZEBİLİRSİNİZ?
Dr. Kahng ise iki nedene dikkat çekti: Staph bakterileri ve Candida mayası.
Ama faydalı olması açısından, sorunu çözmenize yardımcı olacak iki yol paylaştı.
Sağlık uzmanı şunları söyledi: "Eğer mantardan kaynaklanıyorsa, ilaçlardan destek alabilirsiniz."
"Ancak sebep bakteri ise reçeteli antibiyotikli merhem kullanmak en doğrusudur."
Dr. Kahng ayrıca ağız kuruluğu çeken kişilerde yaygın bir alışkanlık olan ağız köşelerini yalama konusunda da uyarıda bulundu.
Şöyle açıklıyor: "İnsanlar tükürüğün bölgeyi yeniden nemlendirdiğini düşünüyorlar, ancak aslında tam tersi oluyor ve durumu daha da kötüleştiriyor."
Ancak, altta yatan bir sağlık sorununun sonucu olabilecek daha kronik açısal keilit vakaları da vardır.
Bunlar beslenme eksiklikleri, özellikle demir ve B12 vitamini eksiklikleri olabilir.
Elbette, eğer kış aylarında genel olarak hafif bir kuruluk yaşıyorsanız, dudak kremi muhtemelen bu konuda size yardımcı olacaktır.
Ancak daha ciddi bir durum olduğunu düşünüyorsanız, bu iki enfeksiyondan birini tedavi etmek sorunu tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.