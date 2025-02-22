Kış boyu hastalanmayacaksınız! Bu 4 besini birlikte tüketin...

Diyetisyen Safiye Keskin, protein, vitamin ve antioksidan açısından güçlü besinlerin bir arada tüketilmesinin bağışıklık sistemi için büyük fayda sağladığını söyledi. Yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli proteini ve B12 vitaminini sağlarken nar ve portakal C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin içeriğiyle hücreleri koruyor.

Keskin, "Yumurta, kas ve bağışıklık sisteminin yapı taşı olan proteinleri içeriyor. Ancak vücutta daha iyi emilmesini sağlamak için C vitamini kaynağı olan besinlerle tüketmek gerekiyor. Nar ve portakal, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü antioksidanlar içeriyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Bu nedenle sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde yumurta, yanında taze sıkılmış nar ve portakal suyu ile tüketildiğinde hastalıklara karşı daha dirençli bir vücut oluşturur." dedi.