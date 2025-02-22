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Kış boyu hastalanmayacaksınız! Bu 4 besini birlikte tüketin...

Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıklarına karşı çocukların bağışıklığını güçlendirmek büyük önem taşıyor. Aslında bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin bazı püf noktaları var. Beslenme uzmanları, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için doğal ve dengeli beslenmenin altını çiziyor. Diyetisyen Safiye Keskin, özellikle çocukların bağışıklığının kış mevsiminde düştüğünü belirterek bolca lifli ürün ve C vitamini tüketilmesini önerdi. Öte yandan çocukların sabah kahvaltılarında yumurta ile birlikte, nar ve portakalı birlikte tüketmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

ASLI TOPRAK
ASLI TOPRAK
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:47
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Kış boyu hastalanmayacaksınız! Bu 4 besini birlikte tüketin...

Diyetisyen Safiye Keskin, protein, vitamin ve antioksidan açısından güçlü besinlerin bir arada tüketilmesinin bağışıklık sistemi için büyük fayda sağladığını söyledi. Yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli proteini ve B12 vitaminini sağlarken nar ve portakal C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin içeriğiyle hücreleri koruyor.

Keskin, "Yumurta, kas ve bağışıklık sisteminin yapı taşı olan proteinleri içeriyor. Ancak vücutta daha iyi emilmesini sağlamak için C vitamini kaynağı olan besinlerle tüketmek gerekiyor. Nar ve portakal, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü antioksidanlar içeriyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Bu nedenle sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde yumurta, yanında taze sıkılmış nar ve portakal suyu ile tüketildiğinde hastalıklara karşı daha dirençli bir vücut oluşturur." dedi.

ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN DİĞER BESİNLER

Keskin, çocukların kış aylarında hasta olmaması için doğal ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

  • Yoğurt ve kefir: Bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Balık: Omega-3 yağ asitleri içererek vücut direncini artırır.
  • Ceviz, badem, fındık: E vitamini ve sağlıklı yağ asitleriyle hücreleri korur.
  • Sebze çorbaları: Vücudu sıcak tutar ve vitamin-mineral ihtiyacını karşılar.

Son olarak kış aylarında şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması, yeterli su tüketilmesi ve düzenli uykuya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Keskin, çocukların daha sağlıklı bir kış geçirmesi için ebeveynleri bilinçli beslenmeye teşvik etti.

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