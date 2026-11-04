Kış hastalıklarına karşı mutfağınızdaki doğal tarifler! İşte bağışıklığı destekleyen 4 özel içecek

Son günlerde hepimiz, vücudumuzun bağışıklık sistemi ya zayıflamaya başlarsa diye korkuyoruz. Koronavirüs, grip, nezle gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle yaşıyoruz. Vücut direncinin düşmesi yaraların daha yavaş iyileşmesine, doku iltihaplanmalarına, kaslarda zayıflamalara ve kronik yorgunluk sendromu gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Tam bu noktada devreye giren kış çayları, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı etkin bir koruma sistemi sağlar. Her bitki çayı bileşeninin doğal yapısı birbirinden farklıdır. Bazı bitki çayları aşırı demlendiğinde acılaşır ve bazıları da suda beklediğinde fazlaca şişer. Doğru demleme teknikleri ve doğru miktarda karıştırılan bitkiler ile bağışıklık güçlendirici ilaç etkisine sahip kış çayları elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.