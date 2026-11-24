Kış geldiğinde pazar tezgâhlarının rengi değişir. Yazın domatesi, biberi, patlıcanı geri çekilir; yerini toprağın altında sabırla büyüyen sebzeler alır. Kereviz, havuç, pancar, yer elması... Belki de mutfağımızda en az hak ettikleri değeri gören sebzeler bunlar. Oysa kök sebzelerin kendine özgü bir lezzeti vardır. Fırında pişirildiğinde tatları yoğunlaşır, çorbaya girdiğinde kadifemsi bir kıvam verir, zeytinyağıyla buluştuğunda ise sofranın en zarif tabağına dönüşür. Üstelik pahalı malzemelere, uzun hazırlıklara da ihtiyaç duymazlar. Ben özellikle kış aylarında bu sebzeleri alışılmış tariflerinin dışına çıkarmayı seviyorum. Kerevizi yalnızca portakallı zeytinyağlı olarak düşünmemek, havucu sadece salataya rendelememek gerekiyor. Bazen küçücük bir dokunuş, çok tanıdık bir malzemeyi bambaşka bir lezzete dönüştürüyor.