Kış sofralarına salep dokunuşu! Birbirinden lezzetli 3 tarif



SALEPLİ ÇİKOLATALI KEK

MALZEMELER

KEK İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı çekilmiş badem ya da fındık

Koyu kıvamlı bir kek hamuru olacak miktarda un

SOS İÇİN:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı salep

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı dövülmüş badem ya da fındık

YAPILIŞI: Yumurta, süt, şeker ve yağı çırpın. Kuru malzemelerin hepsini eleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp damla çikolata ve dövülmüş bademi ekleyin. Tahta kaşık ile karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin. Sos için; salep, süt ve şekeri pişirin. Kek fırından çıktıktan sonra sıcak salep sosunu üzerine gezdirin, dövülmüş fındık ya da badem ile süsleyin.