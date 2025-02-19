Kışı hasta olmadan atlatın! Bu saat aralığında uyursanız...



BİLİNÇSİZCE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

Uzm. Dr. Özçelik, şeker, böbrek, akciğer hastalıkları olan ve yatalak, yaşlı bağışıklığı zayıflamış hastaların doktor kontrolünde zatürre aşısı yaptırmaları gerektiğini belirterek, şu önerileri sıraladı:

Kapalı mekanlardan, havalandırması iyi olmayan yerlerden mümkün olduğunca uzak durun.

Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin, ne çok ince ne de çok kalın kıyafetler tercih edin.

Yaşam ortamı ısısının normal zamanda 25, uyku sırasında 22 derece olmasına özen gösterin.

Öksüren, aksıran kişilerle aynı ortamda bulunmamaya dikkat edin.

Her yıl düzenli olarak grip aşısı yaptırın.

Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü kişiler zatürre aşısı yaptırın. Zatürre aşısı aile sağlık merkezlerine ücretsiz yapılıyor.

Özellikle büro, ofis ve okullarda, kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eşyalarınızı başkalarıyla kullanmayın.

Mendilleri bir kereden fazla kullanmayın.

Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmak kaydıyla sıvı tüketimini artırın.

Bilinçsiz ya da eczane tavsiyesiyle ilaç, özellikle antibiyotik kullanmayın.

Güneşli kış günlerinde açık havada dolaşın.

Kış aylarında ortaya çıkabilen depresyondan korunmak için de düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin, uykunuza dikkat edin. Bedeninize ve ruhunuza iyi gelen şeyleri yapın.