Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

İşte merak edilen o yöntem ve çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayan diğer öneriler…
KURU HAVLUYLA ÇAMAŞIRLARIN KURUMA SÜRESİNİ KISALTIN
Kurutma makinesinde çamaşırların daha kısa sürede kurumasını sağlamak için uygulanabilecek yöntemlerden biri, tambura temiz ve kuru bir havlu eklemek.
Uzmanlar, kullanılacak havlunun temiz ve tamamen kuru olmasına dikkat edilmesini öneriyor.
ÇAMAŞIRLAR DAHA HIZLI NASIL KURUTULUR? İŞTE UYGULAYABİLECEĞİNİZ DİĞER YÖNTEMLER…
Tenis topundan yararlanın: Kurutma sırasında tambura temiz bir tenis topu eklemek, çamaşırların birbirinden ayrılmasına ve hava dolaşımının iyileşmesine yardımcı olabilir. Bazı kumaşlarda kırışıklığı da azaltabilir.
Ek sıkma programını deneyin: Yıkama sonrasında uygulanacak ek sıkma işlemi, çamaşırlarda kalan fazla suyu uzaklaştırabilir.
Çamaşırları üst üste getirmeyin: Kurutma askısında kıyafetlerin arasında boşluk bırakmak, hava dolaşımını kolaylaştırır.
Odayı havalandırın: Ev içinde kurutulan çamaşırlar nedeniyle yükselen nemi azaltmak için ortamı düzenli havalandırın.
Nem giderici kullanın: Nem alma cihazları, çamaşırların bulunduğu ortamdaki nemin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Not: Kuru havlu yöntemi kurutma makinesi için geçerlidir. Makinenin kullanım kılavuzundaki yükleme talimatlarına uyulmalı; tenis topu kullanılacaksa üreticinin önerileri kontrol edilmelidir.