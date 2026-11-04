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Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Havaların soğumasıyla birlikte çamaşır kurutmak giderek zorlaşırken, özellikle ev içinde kurutulan kıyafetlerde nem ve kötü koku sorunu yaşanabiliyor. Çamaşır kurutma makinesi kullananların da işini kolaylaştırabilecek basit bir yöntem bulunuyor. Uzmanlara göre makinenin tamburuna eklenecek evdeki sıradan bir eşya, çamaşırlardaki fazla nemin emilmesine yardımcı olarak kuruma sürecini hızlandırabiliyor.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 14:16
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Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

İşte merak edilen o yöntem ve çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlayan diğer öneriler…

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

KURU HAVLUYLA ÇAMAŞIRLARIN KURUMA SÜRESİNİ KISALTIN

Kurutma makinesinde çamaşırların daha kısa sürede kurumasını sağlamak için uygulanabilecek yöntemlerden biri, tambura temiz ve kuru bir havlu eklemek.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Islak kıyafetlerle birlikte makineye konulan havlu, çamaşırlardaki fazla nemin bir bölümünü emerek kuruma sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarında çamaşırların uzun süre nemli kalmasını önlemek isteyenler için bu yöntem pratik bir alternatif sunuyor.

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Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Uzmanlar, kullanılacak havlunun temiz ve tamamen kuru olmasına dikkat edilmesini öneriyor.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

ÇAMAŞIRLAR DAHA HIZLI NASIL KURUTULUR? İŞTE UYGULAYABİLECEĞİNİZ DİĞER YÖNTEMLER…

Tenis topundan yararlanın: Kurutma sırasında tambura temiz bir tenis topu eklemek, çamaşırların birbirinden ayrılmasına ve hava dolaşımının iyileşmesine yardımcı olabilir. Bazı kumaşlarda kırışıklığı da azaltabilir.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Ek sıkma programını deneyin: Yıkama sonrasında uygulanacak ek sıkma işlemi, çamaşırlarda kalan fazla suyu uzaklaştırabilir.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Çamaşırları üst üste getirmeyin: Kurutma askısında kıyafetlerin arasında boşluk bırakmak, hava dolaşımını kolaylaştırır.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Odayı havalandırın: Ev içinde kurutulan çamaşırlar nedeniyle yükselen nemi azaltmak için ortamı düzenli havalandırın.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Nem giderici kullanın: Nem alma cihazları, çamaşırların bulunduğu ortamdaki nemin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kışın çamaşır kurutmanın şaşırtan yöntemi! Makineye bunu eklemek yetiyor

Not: Kuru havlu yöntemi kurutma makinesi için geçerlidir. Makinenin kullanım kılavuzundaki yükleme talimatlarına uyulmalı; tenis topu kullanılacaksa üreticinin önerileri kontrol edilmelidir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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