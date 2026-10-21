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Kışın içinizi ısıtacak! Evde kolayca yapabileceğiniz şifa deposu sıcak içecek tarifleri

Kış mevsiminin yüzünü iyice göstermesiyle, soğuk havalara karşı bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirecek ve içinizi sıcacık ısıtacak efsanevi içecek tarifleri açıklandı. İşte evde doğal malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz şifa depoları ve tarifleri...

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...

EV YAPIMI NARENCİYE ÇAYI MALZEMELER

Birer adet portakal, mandalina, limon ve greyfurt

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve ada çayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp, 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp, altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.