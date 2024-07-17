"Klima çarpıyor" cümlesine son! Uzman açıkladı: "Bu derecede kullanın"

Güneş ışınlarının ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle yaz mevsiminde çocuklar çeşitli hastalıklara yakalanabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini söyleyerek ebeveynleri uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Ebeveynlerin çocukların sağlığını korumak için bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, "Özellikle 6 ayın altındaki bebeklerde dikkatli olunması gerekir. Güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülebilir.Güneşin zararlı ultraviyole ışınlardan dolayı deri kanseri riski de artmaktadır. D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında direkt güneşe maruziyet olmamalıdır" dedi.



SIVI KAYBINA DİKKAT!

Yaz aylarında insan vücudunda terleme nedeniyle aşırı sıvı kaybı olduğunu hatırlatan Dr. Cansu Yılmaz, sıvı kaybını bol bol su içerek ve sıvı tüketerek yerine koymak gerektiğini ifade etti. Dr. Cansu Yılmaz, "Fakat kullandığımız su ve sıvı kaynaklarına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme sularından ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzelerden tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit A) gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle piknik alanlarında sulara insan ve hayvan dışkı ve atıkları karışmış ise su gözle görülemeyen mikroplar ile kirlenir ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olur"ifadelerini kullandı.