Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte sevgiliye baskı kurma taktikleri!

3. Sizden yararlanır!: Duygusal manipülasyonu yapan kişi, mağdurun kendini yetersiz gördüğü alanlardan yararlanır. Bu durumu da kendi lehine bir şeyi yapıp yapmamak adına bu durumu kullanır. Örneğin: "Çocukların yanında bağırmanın çocukların psikolojsine çok zarar verdiğinden bahsediyorsun. Kendine bak, çocuklarının yanında nasıl bağırıyorsun!"

4. Kendilerini iyi hissettikleri yerde görüşürler: Partnerimizle buluştuğumuzda kendimizi daha özgüvenli daha mutlu hissettiğimiz yerler vardır. Eğer partneriniz sizi sürekli kendi istediği mekanda buluşmaya zorluyorsa, bu orada ona daha güçlü hissettirdiği içindir. Ve güç dengelerini bozar. Örneğin: "İş sonrası araba sürüp o kadar yol yanına gelmek çok zor. Sen minibüse binip yanıma gelsen."

5. Olayları büyütürler: Manipülatif kişi partneriyle yaşadığı bir olayda gerçekleri çarpıtır. Kendilerini daha değerli hissettirirler. Örneğin: "Bir anda Ayşe ona yardım etmediğimi öne sürüp bana bağırmaya başladı. Ama biliyorsun değil mi, ben çok iyi ve yardımsever bir insanım."

6. Duygularınızı ifade edişinizi kullanırlar: Eğer manipülatif kişiye tavsiyede bulunursanız, tartışma çıkarır. Bu durumu özellikle mağdur, duygularını ifade ettiği ilk anda yüzüne vurarak kullanırlar. Örneğin: "Beni neden sürekli üzdüğüne gerçekten anlam veremiyorum."

7. Sizle çok hızlı bağ kurarlar: İlişkide birbirini tanıma aşamasını hızlı ilerletirler. Bir anda en gizli tuttukları zaaflarını mağdurla paylaşabilirler. Elbette önemli bir amacı vardır. Hızlı yakınlık kurmaya çalışarak mağdurun en gizli ve en özel sırlarını öğrenmeye çalışırlar. Örneğin: "Seninle derin bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Ben başka kimseyle bu kadar kısa sürede bu kadar yakınlaşmadım."

8. Sizden daha iyi olduğunu hissettirirler: Alay, aşağılama, zorbalık gibi duygusal manipülatif davranışları çok fazla kullanırlar. Bu gibi durumları kullanarak mağdurda korku veya utanç hissettirip davranışlarınızı kendi istediği şekle dönüştürebilir. Örneğin: "Uzun süredir bu iştesin ama hala bir proje geliştirdiğini görmedim. Zaten senden benim kadar proje üretmeni beklemiyordum."