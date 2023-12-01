Koca yürekli baba konuştu! "Engelime rağmen çocuklarımdan vazgeçmedim!"

"ENGELLİYİZ DİYE BAHANE ARAMIYORUZ" Hayatındaki tüm zorluklara rağmen çocuklarını ve eşini önemsediğini ifade eden Güngür, şunları kaydetti: "Hayatımız zorluklarla dolu. Bu zorlukların başıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugün sağlam insanlar bile çok sıkıntılar çekiyor. Biz bu engelli halimizle çocuklarımıza karşı daha verimli olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımı çok seviyorum. Bu dünyada Allah onları bize nasip etti. Biz de onların bakıcılarıyız. Engelliyiz diye bahane aramıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. İmkanlar elverdiği müddetçe çocuklarımın eğitimini önemseyeceğim. Sonuçta yarın öbür gün ülkemize, vatanımıza faydalı bir birey olarak hizmet edecekler."





"ÇOCUKLARIM AKÜLÜ SANDALYEMİN ŞARJI BİTTİĞİNDE İTMEYE ÇALIŞIP YARDIM EDİYOR"

Çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Güngür, "Çocuklarım geçtiğimiz günlerde haberde videomuzu gördüğünde çok sevinmiştiler. Çocuklarım bana sürekli en iyi öğretmenlerinin ben olduğumu söylüyorlar. Çocuklarımın yaşları küçük olmasına rağmen ellerinden geldiği kadar bana yardımcı oluyorlar. Bazen yolda akülü sandalyemin şarjı bittiğinde itmeye çalışıyorlar. Bu durum beni çok duygulandırıyor. Bu yaşta bile bana bu fedakarlığı yapıyorlar. Ben de bana karşı davranışlarını gördükçe daha fazla onlara fayda sağlamak için hırslanıyorum" ifadelerini kullandı.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Beytullah Güngür ise babasının sürekli okula götürüp getirmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Beytullah, "Babam sabahları evden okula götürür, daha sonra işe gider. Öğlen arasında eve gelir kardeşimi okula getirir, beni alır eve götürür. Akşamları babamla birlikte derslerimi kontrol ederiz. Anlamadığımız konularda babam bize çok yardımcı oluyor" ifadelerine yer verdi.