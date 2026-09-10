Koçan mısırın en lezzetli hali! Tost makinesinde pişiyor, parmesanla buluşuyor

FARKLI BİR MISIR
'Sarışının adı var, esmerin tadı var' sözüne inat, beyaz çikolatalı nefis bir brownie, sarı renkli baharat deyince ismini zirveye altın harflerle yazdıran zerdeçal kullandığımız şahane bir sütlü latte ve son olarak da bir sarışın lezzet daha olan mısırın sıra dışı sunumunu sizler için hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.
ZERDEÇALLI LATTE
MALZEMELER
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
Bir tutam karabiber
Bir tutam toz tarçın
1 yemek kaşığı su
2.5 su bardağı demlenmiş kahve
1 su bardağı badem sütü
1 çay kaşığı bal
YAPILIŞI: Zerdeçal, karabiber, tarçın ve suyu karıştırarak, macun kıvamına getiriyoruz. Kahveyi demledikten sonra bal ile karıştırıyoruz. Son olarak hazırladığımız macunu kahvemize ekliyoruz.
PARMESANLI KOÇAN MISIR
MALZEMELER
4 diş sarımsak
Bir tutam kırmızı toz biber
Bir tutam karabiber
Bir tutam tuz
1 çay bardağı parmesan peyniri
6 yemek kaşığı tereyağ
2 adet misket limonu
6 adet mısır koçanı
YAPILIŞI: Mısırları, tost makinesinde çevire çevire pişiriyoruz. Geri kalan tüm malzemeyi rondoda çekiyoruz. Sıcakken mısırları hazırladığımız harç ile paneleyerek servis ediyoruz.
BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE
MALZEMELER
260 gr. beyaz çikolata
125 gr. tereyağ
1 su bardağı şeker
160 gr. un (1 +1/3 bardak kadar)
1 paket vanilya
1 tutam tuz
4 adet iri yumurta
50 gr. iri çekilmiş badem
YAPILIŞI: Tereyağı ve çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. İçine şekeri ilave edip çırpıyoruz. Her seferinde bir yumurta olmak üzere, yumurtaları ilave edip, iyice karışmalarını sağlıyoruz. Elenmiş kuru malzemelerimizi ve çekilmiş bademi ilave edip, 20-22 santimlik kare kalıba döküp 175 derece ısınmış fırında 40 dakika pişiriyoruz.