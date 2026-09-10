Koçan mısırın en lezzetli hali! Tost makinesinde pişiyor, parmesanla buluşuyor

FARKLI BİR MISIR

'Sarışının adı var, esmerin tadı var' sözüne inat, beyaz çikolatalı nefis bir brownie, sarı renkli baharat deyince ismini zirveye altın harflerle yazdıran zerdeçal kullandığımız şahane bir sütlü latte ve son olarak da bir sarışın lezzet daha olan mısırın sıra dışı sunumunu sizler için hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.