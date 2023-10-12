Kocasından öğrendi şimdi kaynak ustası oldu: Kadınlara mesleği öğretmekten mutluluk duyacağım

Osmaniye'de kocasından öğrendiği kaynakçılığı kurslarla destekleyip usta öğreticilik belgesi alan 34 yaşındaki Ayşe Kekik, mesleğe yeni kişiler kazandırmak istiyor.

Düziçi ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Kekik, 2021'de Uzunbanı Mahallesi'nde kaynakçılık yapan kocası Talip Kekik'e yardım ederken mesleğe ilgi duymaya başladı.

Eşinden demir doğrama ve kaynak işlemini öğrenen Kekik, kısa sürede kalfalığa yükseldi.

Kekik, kocasıyla çalışmaya devam ederken kendisini geliştirmek için Düziçi Mesleki Eğitim Merkezince açılan kurslara katıldı.

Sınavlarda başarılı olup kalfalık, ustalık, son olarak da usta öğreticilik belgesi alan Ayşe Kekik, kaynakçılığa meraklı kişileri yetiştirmeyi hedefliyor.

"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Kekik, kaynakçılığın zor bir meslek olduğunu ama işi kısa sürede kavradığını söyledi.

Meslekte ilerlemesinde kocasının yardımının etkili olduğunu vurgulayan Kekik, "Eşim en büyük destekçim. Onun sayesinde başardım, her zaman arkamdaydı." diye konuştu.

Kadınların istediği her işte başarılı olabileceğini dile getiren Kekik, "Mesleğimi çok seviyorum ve yaparken mutlu oluyorum. İsteyenlere, kadınlara mesleği öğretmekten mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

Kekik, gelen siparişleri yetiştirmek için kocasıyla yan yana çalıştıklarını, kalan vaktinde kaynakçı yetiştirmek istediğini kaydetti.