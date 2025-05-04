Köfteye soğan koyarken 2 kere düşünün! İşin sırrı bu püf noktasında saklı

Köfte 7'den 70'e herkesin sevdiği hem hızlı olarak hazırlayabileceğimiz hem de uzun akşam yemeklerine eşlik edebilecek bir lezzet. Pek çok farklı yapımı ve tarifi bulunsa da aslında tadına doyum olmayan o köftlerin hepsinin yapımında aynı püf noktası kullanılıyor. Peki köfte nasıl hazırlanmalı ve nasıl pişirilmeli? Cevabını İdil Çimrin sizler için yazdı.

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:01 PAYLAŞ ABONE OL

Köftenin kökeni Orta Asya ve Mezopotamya olarak kabul edilir. Birçok yazıt ve kitabede ezik et anlamına gelen 'kuffette' diye söz edilir. Dünyanın hemen hemen her mutfağında önemli bir yere sahip olan köftenin dünyaya bu coğrafyadan yayıldığı kabul edilir. Bunun en önemli kanıtı ise, birçok dilde köfteyi anlatan bir karşılık bulunmaması ve köfteden sadece et topu (meat balls) olarak söz etmesidir.



KÖFTE EKMEK SEVMEYEN VAR MI?

Anadolu kadınları ezdikleri ete soğan, ekmek, baharat ve bazı bitkiler katarak kolayca pişirilen köfteyi ortaya çıkardılar. Köfteyi köy ekmeğinin kabuk kısmına sararak, ailelerine ya da misafirlerine ikram ettikleri kaynaklarda göze çarpmaktadır. Zamanla bu kültür o dönemin lokantası olarak bilinen 'cefa'larda da menü olarak sunulmaya başlandı.

Bugünkü manada bilinen köfte ekmek ise ilk olarak 1726 İstanbul'da soğan, acıko ve pişmiş biber ile satılan ekmek arası yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. İlk hamburgerin doğuşu da, bir Türk gezgini olan Necip Çelebi'nin İspanyollarla birlikte Amerika'ya düzenlenen bir seferde ortaya çıkmıştır.

Necip Çelebi'nin hazırlamış olduğu köftenin kıta halkına çok ilginç gelen bir yemek olduğu kaynaklarda yazılıdır. Zaten bugün dünyanın en çok tüketilen köftesi olan hamburger, sandviçe uygun köfte demektir.