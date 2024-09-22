Kolesterolü düşürüp kan basıncını dengeliyor! Bu şekilde tüketildiğinde etkisi katbekat artıyor...

Avokadonun kalp sağlığından göz sağlığına kadar faydaları saymakla bitmiyor. Ama uzmanlar, avokadonun yüksek yağ içeriği nedeniyle uyarıyor ve günde yarım avokado tüketilmesini öneriyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 22.09.2024 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

Son yıllarda beslenme reçetelerinde yer alan avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren anlattı. Eren, "Besleyici ve sağlıklı bir gıda olsa da yüksek kalori ve yağ içerdiğinden dolayı avokado tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Sağlıklı bir birey için günde yarım avokado tüketmek idealdir. Bu miktar, sağlıklı yağları almanız ve avokadonun faydalarından yararlanmanız için yeterlidir" dedi. Aktif bir yaşam tarzı olanların da avokadonun sağladığı sağlıklı yağlar ve enerjiden daha fazla yararlanabildiğini söyleyen Eren, "Keto gibi düşük karbonhidratlı diyetlerde de avokado daha sık tüketilebilir. Çünkü sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için karbonhidrat içeriği düşüktür" diye konuştu.







DOMATES VE HAVUÇLA TÜKETİLMELİ

Günde yarım avokadonun ağırlıklı olarak kahvaltıda, öğle ve akşam öğünlerinde salata ile tüketilebileceğini vurgulayan Eren, şunlara dikkat çekti: "Avokado, domates ve havuç ile tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini artırıyor. Benzer şekilde ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde ise bu sebzelerde bulunan K vitamini ve antioksidanların emiliminin artmasına destek oluyor. Bu sayılanlara ek olarak avokadonun; kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde bu gıdalardan alınan lif miktarını da artırarak sindirimi destekliyor. Avokado; yumurta, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde içerdiği sağlıklı yağlar bu proteinlerin daha uzun süre tok tutmasına yardımcı olur."