Kolesterolü tamamen bitiriyor! Bir kaşık tükettiğinizde vücutta yağ bırakmıyor

Soya sütü başta olmak üzere soya ürünleri, kolesterol seviyesini düşüren bitki sterolleri içeriyor.

BALIK:

Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kolesterolü düşürür. Düzenli olarak haftada bir kez balık tüketildiğinde, vücut direnci artıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.