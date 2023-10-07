Kolesterolü tamamen bitiriyor! Bir kaşık tükettiğinizde vücutta yağ bırakmıyor

YULAF:
Beta-glukan içeren bir tür lif içeren yulaf, kolesterol seviyesini düşürmede en etkili besinlerden biridir. Sabah kahvaltıda bir kase yulaf tükettiğinizde kolesterol dengenizde düzelme meydana gelecektir.
ZEYTİNYAĞI:
En sağlıklı yağlardan biri olan zeytinyağı, kolesterol seviyesini düşürüyor. Aç karna tüketeceğiniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı, sindirim sistemini rahatlatıyor, diyabeti önlüyor.
CEVİZ:
Omega-3 bakımından oldukça zengin olan ceviz, antioksidan bakımından güçlü bir kaynaktır. Düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterol düzeyini düşürür.
SOYA:
Soya sütü başta olmak üzere soya ürünleri, kolesterol seviyesini düşüren bitki sterolleri içeriyor.
BALIK:
Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kolesterolü düşürür. Düzenli olarak haftada bir kez balık tüketildiğinde, vücut direnci artıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.
YER FISTIĞI:
Güçlü bir protein kaynağı olan yer fıstığı, doymamış yağ ve lif içeriyor. Bir kaşık şekersiz fıstık ezmesi tükettiğinizde hem tokluk hissini artırıyor hem vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlıyor.