Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Kolesterolü tamamen bitiriyor! Bir kaşık tükettiğinizde vücutta yağ bırakmıyor

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Bir kaşık tükettiğinizde vücutta yağ bırakmıyor

Vücuttaki kötü kolesterol dengesi azaltılmadığında, kalp hastalıklarından damar tıkanıklığına kadar birçok hastalığa kapı aralanmış olur. Uzmanlar, kötü kolesterolün inme riskini artırdığını bu nedenle ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Kötü kolesterolün düşürülmesi için bazı besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. İşte kolesterolü kısa sürede düşüren şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:23
ABONE OL
Kolesterolü tamamen bitiriyor! Bir kaşık tükettiğinizde vücutta yağ bırakmıyor

YULAF:

Beta-glukan içeren bir tür lif içeren yulaf, kolesterol seviyesini düşürmede en etkili besinlerden biridir. Sabah kahvaltıda bir kase yulaf tükettiğinizde kolesterol dengenizde düzelme meydana gelecektir.

ZEYTİNYAĞI:

En sağlıklı yağlardan biri olan zeytinyağı, kolesterol seviyesini düşürüyor. Aç karna tüketeceğiniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı, sindirim sistemini rahatlatıyor, diyabeti önlüyor.

CEVİZ:

Omega-3 bakımından oldukça zengin olan ceviz, antioksidan bakımından güçlü bir kaynaktır. Düzenli tüketildiğinde vücuttaki kötü kolesterol düzeyini düşürür.

SOYA:

Soya sütü başta olmak üzere soya ürünleri, kolesterol seviyesini düşüren bitki sterolleri içeriyor.

BALIK:

Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve kolesterolü düşürür. Düzenli olarak haftada bir kez balık tüketildiğinde, vücut direnci artıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

YER FISTIĞI:

Güçlü bir protein kaynağı olan yer fıstığı, doymamış yağ ve lif içeriyor. Bir kaşık şekersiz fıstık ezmesi tükettiğinizde hem tokluk hissini artırıyor hem vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri sağlıyor.

ELMA:

Pektin içeren elma, kolesterolü düşürmesi nedeniyle bol bol tüketilmesi gerekiyor. Elma, kan şekerini dengeliyor aynı zamanda diyet sürecinde kilo vermeyi hızlandırıyor.

YEŞİL ÇAY:

Yaşlanmayı geciktiren, kanseri önleyen ve diyabete şifa olan yeşil çay, kolesterol seviyesini de dengeliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA