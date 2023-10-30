Köpeği fark etti, hayatı kurtuldu! Can dostu, sahibini ölümcül hastalıktan bakın nasıl kurtardı...

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Gabriel Silva’nın ailesi, çocuklarının hayatını köpeğine borçlu olduklarını anlattı. Öyle ki, yaşadıkları ani durumda köpeklerinin uyarısı olmasa, çocuklarının yaşamasının mümkün olmayabileceğini belirttiler. Köpekleri çocuklarının aniden geçirdiği felç sırasında adeta bir “alarm” gibi uyarı verdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 17:05 PAYLAŞ ABONE OL

17 yaşındaki Gabriel Silva, 26 Ağustos'ta atardamar diseksiyonu (atardamarın iç duvarı yırtılması) yaşadığında herhangi bir tıbbi sorun belirtisi veya semptomu olmayan sağlıklı bir futbolcuydu.

"SABAH 5'TE HERKESİ UYANDIRDI" Border Collie adı verilen bir cins olan Axel adlı köpekleri, sabah 5 sıralarında ebeveynlerinin yataklarına atlayarak Silva'nın annesi ve üvey babası Amanda ve Daines Tanner'ı uyandırdı. İki patisini de Amanda Tanner'ın göğsüne koyarak uyanmasını sağlayan köpek, olup bitenler konusunda "uyarıda" bulunuyordu. Uyandıktan sonra köpeklerinin peşinden koşarak alt kata indiler ve Axel adlı köpek, 17 yaşındaki çocuklarının odasını götürdü. Odaya girdiklerinde Gabriel Silva'nın uyanık ama iyi görünmediğini, konuşamadığını, yürüyemediğini ve sağ tarafını kullanamadığını fark ettiler.