Köpeği fark etti, hayatı kurtuldu! Can dostu, sahibini ölümcül hastalıktan bakın nasıl kurtardı...

17 yaşındaki Gabriel Silva, 26 Ağustos'ta atardamar diseksiyonu (atardamarın iç duvarı yırtılması) yaşadığında herhangi bir tıbbi sorun belirtisi veya semptomu olmayan sağlıklı bir futbolcuydu.
"SABAH 5'TE HERKESİ UYANDIRDI"
Border Collie adı verilen bir cins olan Axel adlı köpekleri, sabah 5 sıralarında ebeveynlerinin yataklarına atlayarak Silva'nın annesi ve üvey babası Amanda ve Daines Tanner'ı uyandırdı. İki patisini de Amanda Tanner'ın göğsüne koyarak uyanmasını sağlayan köpek, olup bitenler konusunda "uyarıda" bulunuyordu.
Uyandıktan sonra köpeklerinin peşinden koşarak alt kata indiler ve Axel adlı köpek, 17 yaşındaki çocuklarının odasını götürdü. Odaya girdiklerinde Gabriel Silva'nın uyanık ama iyi görünmediğini, konuşamadığını, yürüyemediğini ve sağ tarafını kullanamadığını fark ettiler.
"GAYET SAĞLIKLI BİR ÇOCUKTU"
Köpeklerinin verdiği erken uyarı işareti sayesinde, felcin erken safhasında ve ilerlemeden fark etmiş olmaları Gabriel Silva'nın hayatını kurtarmıştı.
En yakın acil servise giden aile, doktorların acil müdahalesiyle karşılandı ve kan sulandırıcı ilaçlarla tedaviye başlandı. Bir dizi test ve taramanın ardından Memorial Hermann-Texas Tıp Merkezi'ne transfer edildiler. Burada yapılan taramaların ardından Gabriel Silva'nın arterinde diseksiyon yaşandığı ortaya çıktı.
Normalde, araba kazası gibi ani travmalar sonucunda ortaya çıkan bu durum, Gabriel Silva'da kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Üstelik herhangi bir pıhtılaşma veya kolesterol sorunu olmamasına rağmen aniden ortaya çıkan bu durum, hasar bıraktı.
Kan incelticilerle hasar olasılığı azaltılmak istense de, Silva'nın beynindeki iletişim merkezi etkilendi ve konuşmasında sorunlar ortaya çıktı. Ayrıca sağ tarafının kontrolünü kaybetmesi nedeniyle de yürüme bozukluğu ortaya çıktı.
"ALFABEYİ BİLE YENİDEN ÖĞRENMESİ GEREKİYOR"
Silva'nın mümkün olduğunca çabuk işlevsel fonksiyonları yeniden kazanması için doktorlar, terapi seansına başladı. Annesi, Silva'nın alfabeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini, hemşireler yanına geldiğinde adını bile söyleyemediğini anlattı.
Tüm bunlara rağmen, aldığı terapiler sayesinde Silva, önemli gelişmeler gösteriyor. Geçirdiği felç halinden sonraki bir hafta içinde yeniden yürüyebildi ve fizik tedavilere, konuşma terapilerine de devam ediyor.
"EĞER O FARK ETMESEYDİ ÇOCUĞUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK"
Tanner, oğlunun hayatını kurtardığı için border collie cinsi köpek Axel'e teşekkür etmek istediğini söyledi. Cumartesi sabahı olduğu göz önüne alındığında, köpek onları uyarmasaydı muhtemelen öğlene kadar oğlunun yatak odasına girmeyi düşünmeyeceğini söyledi.
Silva'nın annesi "O noktada bayıldığı konusunda fark etmemiz için beş ya da altı saat geçmesi gerekirdi" dedi. Doktorları, Gabriel'i hastaneye bu kadar erken ulaştırabilmenin ne kadar büyük bir fark yarattığını açıklamışlardı.
Üstelik Axel, sadece hastalık sırasında değil, sonrasında da ailenine n büyük yardımcılarından biri. Tanner, Silva'nın felç geçirmesinden bu yana Axel'in aktif olarak ailenin her üyesini rahatlatmaya çalıştığını da söyledi.
"SÜREKLİ NÖBET TUTAR GİBİ BEKLİYOR"
Aile, köpeği henüz 2 haftalıkken kurtarmıştı. Annesi ölen dokuz yavrudan biri olan Axel, insani yollarla iletişim kurabilen oldukça özel bir köpek olarak tanımlanıyor aile tarafından. Başını her birinin omzuna koyarak yardım etmeye çalışıyormuş gibi davrandığını anlatan aile, aynı zamanda geceleri Silva'nın yanında "sürekli nöbet tutar" gibi uyuduğunu da anlattı.