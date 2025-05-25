Körelen bıçak derdine son! Bu yöntemle bıçaklarınız jilet gibi keskin olacak…

Keskinliğini kaybeden bıçaklar, hem kullanım açısından hem de doğrama işlemleri açısından zorlayıcı bir hal alır. Konu bıçakları bileme olduğunda siz de zorlanıyorsanız bu yöntem tam size göre!
PUDRA ŞEKERİNDEN YARDIM ALIN!
Bıçaklarınızın eski keskinliğini geri kazanabilmesi için pudra şekerinden faydalanabilirsiniz. Kulağa ilginç geliyor olsa da bu malzeme tek başına bıçaklarınızı jilet gibi yapacak.
Öncelikle bıçak bileme taşınızı veya seramik bir tabağınızın alt kısmını hafifçe ıslatın. Bu bileme işlemini daha etkili hale getirecek bir yöntemdir. Eğer bir bileme taşınız veya seramik tabağınız yoksa seramik bir kupadan yardım alabilirsiniz.Ardından ıslattığınız yüzeyin üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri serpin. Pudra şekeri aşındırıcı bir özelliğe sahip olduğundan körelen bıçağınızın jilet gibi keskin olmasında önemli bir rol oynayacaktır
Bıçağınızı yaklaşık 20 derecelik bir açıyla bileme aracı olarak kullandığınız yüzeye yerleştirin. Daha sonra ileri ve geri hareketlerle bıçağınızı bilemeye başlayın. Bıçağın her iki tarafının da eşit şekilde bilendiğinden emin olun.Bileme işlemi bittikten sonra bıçağınızı bol suyla durulayıp kağıt havlu yardımıyla güzelce kurulayın. Ancak istenmeyen kazalara karşı çok dikkatli olun.
BIÇAKLARINIZIN ÖMRÜNÜ UZATIN
Bıçaklarınızı daha uzun ömürlü kullanmak için her kullanımdan sonra temizleyin ve kurulayın. Ayrıca bıçaklarınızı bulaşık makinesinde yıkamak yerine elde yıkamayı tercih edebilirsiniz.