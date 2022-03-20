Koronavirüs sonrası görülen sorunlara dikkat!

Covid 19 hastalığın özellikle akciğerlerde hasara yol açabilmekte dolayısı ile solunum kapasitesini düşmektedir. Akciğer problemlerinin yanısıra kalp-damar problemleri, kas-iskelet sorunları, metabolik sorunlar, psikolojik sorunlar, cinsel sorunlar ve kronik yorgunluk gibi ciddi sorunlar uzun süre devam edebilmektedir.



Hastalığın yol açtığı semptomların mümkün mertebe hızlı bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılması hastanın yaşam kalitesi için çok önemlidir. Hastalık sonrası dönemde bazı semptomlar devam ediyorsa hekim takibi, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolojik sorunlarsa psikolog gibi uzmanlardan destek almak gerekmektedir. Semptomlar için gerekli tedaviler uygulanmadığı zaman vücutta daha ağır tahribatlar oluşabilmektedir.