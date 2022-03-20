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Koronavirüs sonrası görülen sorunlara dikkat!

Covid-19 hastalığına yakalanıp hastalığı atlattıktan sonra hastaların ciddi bir kısmı günlük yaşama dönmeyi zorlaştıran, yaşam kalitesini düşüren semptomlarla karşı karşıya kalmaktadır. Covid-19 sonrası semptomlar bazı hastalarda hızlı bir şekilde ortadan kalkabilirken bazı hastalarda ise çok uzun aylar devam edebilmektedir. Fizyoterapist Vedat Ülker konu hakkında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:45
Koronavirüs sonrası görülen sorunlara dikkat!

Covid 19 hastalığın özellikle akciğerlerde hasara yol açabilmekte dolayısı ile solunum kapasitesini düşmektedir. Akciğer problemlerinin yanısıra kalp-damar problemleri, kas-iskelet sorunları, metabolik sorunlar, psikolojik sorunlar, cinsel sorunlar ve kronik yorgunluk gibi ciddi sorunlar uzun süre devam edebilmektedir.

Hastalığın yol açtığı semptomların mümkün mertebe hızlı bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılması hastanın yaşam kalitesi için çok önemlidir. Hastalık sonrası dönemde bazı semptomlar devam ediyorsa hekim takibi, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolojik sorunlarsa psikolog gibi uzmanlardan destek almak gerekmektedir. Semptomlar için gerekli tedaviler uygulanmadığı zaman vücutta daha ağır tahribatlar oluşabilmektedir.

Covid -19 sonrası oluşabilen kısa veya uzun dönem görülebilen sistemik, duyusal, psikolojik veya kas-iskelet sorunları;

  • Kronik yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • Kronik öksürük
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Göğüs ağrısı
  • Baş ağrıları
  • Taşikardi
  • Tat veya koku kaybı
  • Beyin sisi (hafıza,konsantrasyon ve dikkat sorunları)
  • Cilt veya saç problemleri
  • Güçsüzlük
  • Endurans yetersizliği (aktiviteyi yeterli süre devam ettirememe)
  • Depresyon, anksiyete
  • Yutma güçlüğü
  • Stres Bozukluğu
  • Kalp problemleri

Bu sorunlardan biri, birkaçı veya çoğunu yaşıyor olabilirsiniz. Hekim tarafından verilen medikal tedavinin yanısıra fizyoterapist tarafından verilen manuel terapi, klinik egzersizler, pilates, yoga ve nefes çalışmaları sağlığınıza tam kavuşmanızda önem taşımaktadır.

Düzenli ve doğru yapılan egzersizlerin faydaları;

  • Kas ve eklem ağrılarını ortadan kaldırır veya azaltır.
  • Enduransı(dayanıklılık) arttırır.
  • Kasları güçlendirir.
  • Kalp-damar ve akciğer sağlığı için önemlidir.
  • Depresyon, stres ve anksiyeteyi azaltıcı etkileri vardır.
  • Kalp ritmini ve solunum ritmini düzene koymada önemlidir.
  • Solunum kapasitesini iyileştirir.
  • Vücut postürünü düzeltir.
  • Omurga ağrılarını ortadan kaldırır.
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