Koronavirüse karşı bir ilk! DNA aşısı geliştirildi! DNA aşısının diğer aşılardan farkı ne?

Koronavirüsle mücadelede bir ilk yaşandı! Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı DNA aşısı geliştirildi. Covid-19 nedeniyle 447 binden fazla ölümün yaşandığı Hindistan’da dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCoV-D'in ürettildiği duyuruldu. DNA aşısı, ülkenin düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Peki, DNA aşısı nedir? DNA aşısını diğer aşılardan ayıran fark nedir? Prof. Dr. Vefik Arıca, sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunarak DNA aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 09:10

Koronavirüse karşı geliştirilen DNA aşısı, Zydus Cadila adlı bir şirket tarafından geliştirildi. İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jonathan Gershoni, DNA aşısının bir yazılım aşısı şekli olduğunu açıkladı. Bir yazılım aşısı, bilim insanlarının virüsün genetik kodlarını (sadece başak proteinini kodlayan genlere karşılık gelen DNA veya RNA) etkili bir şekilde vücuda enjekte edilmesiyle oluşturuluyor. Hücreler daha sonra viral proteini sentezleyerek, virüsün başak proteinine karşı antikor üretilmesini sağlıyor. Aşının, önümüzdeki ayda kullanıma sunulması bekleniyor.

İNSAN KULLANIMINA SUNULAN DÜNYANIN İLK DNA AŞISIDIR Prof. Dr. Vefik Arıca, DNA aşısıyla ilgili açıklama yaparak şöyle konuştu; "Hindistan, dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCOV-D'yi ürettiğini ve aşının onaylandığını duyurdu. Hindistan İlaç Denetçisi Müdürlüğü tarafından "Acil Kullanım İzni" verildi. Dünyanın ilk plazmit DNA aşısıdır. DNA aşıları genellikle hayvan kullanımına sunulur. ZyCOV-D, insanlarda kullanılacağı için koronavirüsle mücadelede bir ilk diyebiliriz. İnsan kullanımına sunulan dünyanın ilk DNA aşısıdır. Hindistan dünyanın ilk DNA aşısını ürettiğini duyurduktan sonra, başta Hindistan olmak üzere tüm dünyada koronavirüsle mücadelede bir ışık oldu."

DNA AŞISI NEDİR? "DNA aşısı çoğalabilen ve insan vücudunu virüsün sivri proteinlerini üretmesi, uyarması için kullanılabilen küçük bir DNA döngüsü olan bir plazmit olarak biliniyor. Bu plazmit denilen proteinler Covid-19'a neden olan virüs SarsCov2 tarafından kendisini hücrelere bağlamak için kullanılan bir protein türüdür." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle konuştu; " Bu tür proteinler kendi organizmamız tarafından üretildiğinde bir bağışıklık tepkisi oluşturuyor. Bağışıklık sistemimiz bunlarla hızlı bir şekilde ankitor üretimini öğretiyor."

HİNDİSTAN'DA DNA AŞISININ DİĞER AŞILARDAN FARKI NEDİR? Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hint aşısını farklı kılan çok daha az DNA materyalini içermesi, viral bir vektörde paketlenmemiş olması, Sputnik ve Johnson & Johnson aşısından farkı bu. Bir ZyCoV-D bir yazılım aşısı iken AstraZeneca, Sputnik ve Johnson & Johnson geleneksel donanım aşısıdır. Aradaki net fark budur. DNA aşıları mutantların gelişmesi durumunda yeni yapıların hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve çok kısa sürede yeni bir aşı adayı oluşmasına olanak tanır. Böylece bu aşının mutasyona uğramış koronavirüse karşı koruma sağlayacağı ümit ediliyor." dedi. DNA AŞISININ EN BÜYÜK AVANTAJI… Prof. Dr. Vefik Arıca, "DNA aşısının en büyük avantajı; hızlı, ucuz ve güvenilir olmasıdır. Bu aşılar, mutasyona uğramış koronavirüse karşı da hızlı bir şekilde geliştirilebiliyor. Tüm varyantlara karşı mücadelede büyük bir avantaj sağlayacak. Diğer aşılara göre bir diğer farkı ise; normal bir buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. Oda sıcaklığında aylarca bozulmadan kalabiliyor." dedi.

DAHA BÜYÜK BİR NÜFUSUN AŞILANMASINI SAĞLAYACAK DNA aşısının nasıl uyulanacağı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Vefik Arıca, şu ifadeleri kullandı; " DNA aşıları 28 gün arayla üç doz şeklinde uygulanacak. Yan etki profili diğer aşılara göre daha düşük. 12-18 yaşları arasında 1000 adölesan(ergen)'ın dahil olduğu 28 binden fazla gönüllüde test edildi. Faz 3 denemesinde aşının etkinliğinin %66 olduğu açıklandı. DNA aşıları, 12-18 yaş arası gençlerin de dahil edilmesiyle daha büyük bir nüfusun aşılanmasını sağlayacağı için umut oldu."