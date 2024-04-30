Kovid-19'un sırrını çözmüştü! Bilim insanından tartışmalı açıklama: "Çalışmayı engelliyorlar..."

Cang'ın "Gitmiyorum, terk etmiyorum, bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğim." ifadesini kullandığı paylaşım, bir süre sonra sansürlenerek platformdan kaldırıldı.

Hafta sonunda laboratuvarına gitmek istediğinde kapıdaki güvenlik görevlilerinin, kendisini içeri almadığını ifade eden Cang, yağmur altında kaldırımda bir kartonun üzerine oturup bekleyerek olayı protesto ettiğini kaydetti.

Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "laboratuvarın yenilendiği ve güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı" belirtilirken Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığı savunuldu.

Cang ise tahliye duyurusundan önce kendisine veya ekibine herhangi bir laboratuvar alternatifinin sunulmadığını, sonradan önerilen laboratuvarın ise güvenlik standartlarını karşılaşmadığı için çalışmalarını yürütmeye uygun olmadığını aktardı.