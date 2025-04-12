Kovid kalbinizi vurdu mu? Dr. Kasap’tan net açıklama: Aşılar mı hastalık mı?

Bu hafta, 'Kalp Sağlığı Haftası'. Beykoz Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Kasap'a son günlerde daha da artan kalp hastalıklarının nedenini sordum. Bakın, Uzm. Dr. Kasap, neler anlattı... İstatistiklerin de kalp sağlığının önemini ortaya koyduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kasap, şunlara dikkat çekti: "Dünya üzerindeki tüm ölüm sebeplerini düşündüğümüzde, bunların üçte biri yaklaşık yüzde 35'i kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşmektedir ve her yıl dünyada 18 milyon insan bu sebeple hayatını kaybetmektedir. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olacağı öngörülmektedir. Dikkat kesilmemiz gereken asıl önemli nokta ise, bu ölümlerin yüzde 30 kadarının alınacak tedbirlerle önlenebilir olmasıdır."

5 MİLYON KALP HASTASI VAR

Peki ülkemizde durum nasıl? Uzm. Dr. Kasap, bu soruya şu yanıtı veriyor: "2017 yılında yayınlanan TEKHARF çalışması ve 2023 TÜİK Nüfus İstatistikleri üzerinden hesaplama yaptığımızda; bugün Türkiye'de 5 milyona yakın kalp hastası olduğunu söyleyebiliriz."

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Kimlerin kalp muayenesi olması gerektiğini ise Uzm. Dr. Kasap, şöyle açıkladı: "Burada dile getirmem gereken en önemli nokta; kalp damarı (koroner damar) hastalarının yarısında ilk belirtinin kalp krizi olabileceğidir. Yani önceden hiçbir belirti ya da şikayet olmadan da kalp hastası olabilmekteyiz. Bu nedenle, şikayetlerden önce bilmemiz gereken bir kavram vardır; bu da 'kalp hastalığı için risk sınıfımız'dır. Aile öyküsü (ailede 65 yaş altı kalp hastalığı varlığı), diyabet, obezite-insülin direnci, sigara kullanımı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, stres ve yaş bu risk sınıfımızın belirleyicileridir. Kadınlar erkeklere göre biraz daha korunaklı olmakla birlikte, sigara kullanımı varsa ya da menopoza girmişlerse, bu avantaj ortadan kalkmaktadır."