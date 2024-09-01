Kraliçe neden canlı renkler giyiyordu? Ardındaki gerçeği moda tasarımcısı açıkladı: Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de vefat etmiş ve İngiliz tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olmuştu. Özellikle canlı renkler tercih eden kraliçenin bu tercihinin ardındaki asıl gerçek neydi? İşte detaylar…
KRALİÇENİN STİLİ
Katie Nicholl'un ifadelerine göre, kraliçe genellikle gösterişli renkler tercih etmeyi seçiyordu.
İki parçalı takım ve ona uygun bir şapka tercih eden kraliçe, giyinişine son derece önem veriyordu.
Kraliçenin Megan ve Harry'nin düğününde giymiş olduğu limon yeşili takımı ve şapkası da bu gösterişli stiline örnek verilebilir.
KRALİÇENİN TARZININ ARKASINDAKİ SIR
Ingrid Seward, kraliçe vefat etmeden öncesinde, kendisinin taç giyerek dolaşmadığını ancak, giydiği canlı renklerle kendisini belli ettiğini ifade etti.
Moda tasarımcısı David Emanuel bu canlı renklerin, acil bir durum olduğunda güvenlik görevlilerinin onu hızlı bir şekilde fark edebilmesini için etkili olabileceğini açıkladı.
BİRKAÇ AY ÖNCESİNDEN PLANLANIR
Kraliyet terzilerinden biri olan David Sassoon, kraliyet ailesi ile çalışma deneyimini anlattı.
Sassoon, birkaç ay öncesinde ne tarz bir kıyafet giyecekleri ile ilgili planlarının hazır olduğunu söyledi.
Uygun olabileceklerini düşündükleri tasarımları önceden sunuyorlar ve üzerinde ufak düzenlemeler yapıyorlardı.