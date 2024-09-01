Kraliçe neden canlı renkler giyiyordu? Ardındaki gerçeği moda tasarımcısı açıkladı: Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Kraliçenin Megan ve Harry'nin düğününde giymiş olduğu limon yeşili takımı ve şapkası da bu gösterişli stiline örnek verilebilir.

KRALİÇENİN TARZININ ARKASINDAKİ SIR Ingrid Seward, kraliçe vefat etmeden öncesinde, kendisinin taç giyerek dolaşmadığını ancak, giydiği canlı renklerle kendisini belli ettiğini ifade etti.