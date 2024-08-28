Kraliçenin bu hareketleri meğer gizli bir anlam taşıyormuş! Çantasını böyle tutarsa…

70 yıl boyunca kraliçelik yapan ve 8 Eylül 2022 yılında vefat eden II. Elizabeth'in gizli sinyallerini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

KRALİÇENİN GİZLİ İŞARET DİLİ

Kraliçenin gizli işaretlerinden biri de ruj kullanımıydı.

Dikkatli bakıldığında, kraliçenin ruj kullanımının hemen ardından olayların nasıl ilerlediğini fark edebilirsiniz.

Kraliyetin eski uşaklarından biri olan lan Scott Hunter, ruj kullanımının önemli nedenini açıkladı.

RUJUN ARDINDAKİ GERÇEK NE?

Hunter, kraliçenin ruj sürmesinin güzel görünme ile bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Uşağın ifadelerine göre, kraliçe rujunu çantasından çıkarıp ayna olmadan sürmesinin, orada olan kişilere 'gitmeye hazır' olduğunun sinyalidir.

Kraliçe rujunu sürdükten sonra eşyalarını çantasına koyacak ve o an herkes hazır olacaktır.

TEK İŞARET BU DEĞİL

Kraliçenin vermiş olduğu işaret yalnızca ruj değildi.

Aynı zamanda çantası da önemli bir işareti gösteriyordu.

Kraliçe bir konuşma yaptığı esnada eğer konuşmayı bitirmek isterse; çantayı sol tarafından sağ tarafına alıyordu.

Böylece yanında bulunan kişiler konuşmanın bittiğini anlıyorlardı.