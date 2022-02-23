Kraliçenin hayatı kabusa döndü! Estetik sonrası gözlerini kapatamıyor

Estetik ameliyatından sonra gözlerini kapatamayan ve gülümseyemeyen Rus güzellik kraliçesi, ameliyatlardan sonra yaşadığı bu durum nedeniyle “tüm yüzünün bozulduğunu” belirtiyor. Ameliyatların ardından dehşet verici bir sonuçla karşılaşan eski güzellik kraliçesi, yaşadığı süreç nedeniyle zor günler geçiriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.02.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 15:44

43 yaşındaki Yulia Tarasevich, Krasnodar'da yüz germe, göz kapağı ameliyatı ve liposuction da dahil olmak bir dizi ameliyat geçirdi. Ardından yüzü şişmeye başladı ve iltihaplanarak dehşet verici bir görüntüye yol açtı. Rusya'nın eski güzellik kraliçesi olan Tarasevich, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve operasyona sağlıklı ve güzel bir yüzle girdiğini, sadece yaşlanma belirtilerinde ufak dokunuşlar yapılmasını istediğini, fakat sağlığından olduğunu belirtti.

"HATA DEĞİL GENETİK KUSUR" Yaptığı tüm başvurulara ve Tarasevich'in iddialarına rağmen, işlemi yapan kuruluş; ortaya çıkan sağlık sorunlarının yapılan işlemlerden dolayı değil, nadir görülen genetik bir kusurdan kaynaklandığını açıkladı. Yulia Tarasevich ise Rusya'nın Kanal 1 adlı medya kuruluşuna verdiği demeçte; bütün dokularına zarar verdiklerine dair yanaklarında oluşan yara izleri olduğunu gösterdi. Üstelik gözlerini kapatamadığını ve gülemediğini söyleyen kadın, yüzünün bir kısmının hiç işlemediğini sözlerine ekledi. Daha önce de burun estetiği ameliyat yaptırdığını söyleyen Tarasevich, bu ameliyatta hiçbir genetik anormallik söz konusu olmadı, hatta mükemmel geçtiğini belirtti. Eski güzellik kraliçesi, ameliyatta kaybettiği güzelliğini geri almak için 27.000 dolar harcadığını ve daha fazla ameliyat için yine ödeme yapmak zorunda kaldığını da söylüyor. Gözlerinde ortaya çıkan bu komplikasyon nedeniyle bir başka prosedürden geçmesi gerektiğini de belirtti. Sonunda bir faciaya neden olan işlemi yapan cerrahlar olan Andrey Komarov ve Omar Khaled ise Yulia'nın Skleroderma adı verilen genetik bir durumdan muzdarip olduğunu ve ne olacağını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu iddia ettiler.