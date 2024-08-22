Kraliyetten şaşırtan kural! Her gittikleri yere siyah kıyafet götürüyorlar: Nedeni ise…

Kraliyet Ailesinin kimi insanlar için zor ve bazı ilginç kuralları olduğunu biliyoruz. Bu ailenin bazı kuralları ilginç gelse de düşünüldüğünde oldukça mantıklı olanları da vardır. Örneğin yaşanmış talihsiz bir olay sonrası konulan bir kural sizi oldukça etkileyecek. Peki nedir bu kural? Cevabını sizler için derledik.

KRALİYET KADINLARININ STİLİ DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

Kraliyet kadınlarının giyimi kraliyet erkeklerine göre daha fazla dikkat çekiyor.

Birçok kadın özellikle Prenses Kate Middleton'ın stilini yakından takip ediyor.

SEYAHATE ÇIKTIKLARINDA YANLARINA MUTLAKA ALMALARI GEREKİYOR

Kraliyet ailesi herhangi bir seyahate çıktıklarında yanlarında mutlaka siyah bir kıyafet bulundurmak zorundalar.

Kraliyet protokolüne göre, kraliyet ailesi üyelerinin, kraliyet turuna çıkarken yanlarında talihsiz bir durumda (Birinin vefat etmesi gibi), giymeleri için siyah kıyafet bulundurmaları gerekiyor.

PEKİ, BU KURALA NASIL KARAR VERİLDİ?

II. Elizabeth, 1952 yılında Prens Philip ile safarideyken, babası Kral IV. George'un ölümüne hazırlıksız bir şekilde yakalanmıştı.

O dönemde oldukça genç olan II. Elizabeth, kamuoyunda fotoğraflanabilmesi için kendisine yasa uygun bir kıyafet getirilmesini beklemek zorunda kalmıştı.

1922 yılında Prenses Diana'nın babası Lord Spencer, o dönemin prensi Charles ile birlikte kayak tatilindeyken vefat etti.

Dönemin prensi kısa bir süre sonra İngiltere'ye döndü ve siyah elbise ile görüntülendi.

Siyah renk seçimi ise, elbetteki Lord Spencer'a olan saygı ve yastı.