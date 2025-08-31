“Küçük bir kırık” hayatınızı kabusa çevirebilir! Uzmanlar uyardı: Özellikle yaz aylarında…

Kırık bir parmak, küçük bir rahatsızlık gibi görünebilir; ancak göz ardı edilirse, ciddi sonuçları olabilir.
Uzun vadede, parmak kırıkları sürekli ağrı, yürümede zorluk, artrit ve hatta deformasyon riskini beraberinde getiriyor.
Dr. Rock G. Positano, "Yaz aylarında en sık gördüğüm yaralanmalardan biri kırık parmaklar, ancak maalesef hastalar çoğu zaman sorunun kendi kendine geçeceğini düşünüp bana geç geliyor" diyor.
"Çok sık olarak," diye ekledi, "hastalar bana 'Bana kırık parmak için yapacak bir şey olmadığı söylendi, bu yüzden hiçbir şey yapmadım!' diyor. Bu yanlış bir bilgi."
Küçük parmak yaralanmalarının aslında daha kötü olabileceğini belirten uzmanlar, "Küçük parmaklar, küçük bir ağrı anlamına gelmez. Aslında tam tersi, oldukça ağrılı olabilir," diyor.
Yaralanma meydana geldiğinde doktor kontrolü yaptırmak oldukça önemli. Röntgen, kırık ya da çatlak parmakları tespit etmeye yardımcı olurken, ultrason ise ayak ön kısmındaki yumuşak doku, tendon veya bağ yaralanmalarını gösterebilir.
Şiş, ağrılı veya kırık parmaklar için genellikle kısa süreli, çıkarılabilir yürüme alçısı veya sert tabanlı cerrahi ayakkabı öneriliyor. Bu tedavi, belirtilerin şiddetine bağlı olarak 3–4 hafta kadar sürebiliyor.
Dr. Positano, "Bazı hastalar parmağı korumak için terlik giymeyi düşünebilir, ancak bu ağrı ve şişliği artırabilir," diyor.
Ancak uzmanlar uyarıyor: "Ayak parmağı yaralanmaları sadece yazın değil, yıl boyunca görülebilir. Evde de birçok risk mevcut; gece yarısı mobilyaya çarpma veya akşam yemeğinde bir kutu içeceğin düşmesi parmak kırılmasına yol açabilir."
Dr. Rock CJay Positano, "İnsanlar ayaklarının önemini, bu tür küçük gibi görünen ama zamanla yaşam tarzını olumsuz etkileyebilecek bir yaralanma yaşayana kadar fark etmiyor," diyor.
"Parmak yaralanmaları hayatı tehdit etmese de yaşam tarzınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Bu yüzden bir parmak yaralanmasını ciddiye almak çok önemli."