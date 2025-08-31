“Küçük bir kırık” hayatınızı kabusa çevirebilir! Uzmanlar uyardı: Özellikle yaz aylarında…

Kırık bir parmak, küçük bir rahatsızlık gibi görünebilir; ancak göz ardı edilirse, ciddi sonuçları olabilir.

Dr. Rock G. Positano, "Yaz aylarında en sık gördüğüm yaralanmalardan biri kırık parmaklar, ancak maalesef hastalar çoğu zaman sorunun kendi kendine geçeceğini düşünüp bana geç geliyor" diyor.

"Çok sık olarak," diye ekledi, "hastalar bana 'Bana kırık parmak için yapacak bir şey olmadığı söylendi, bu yüzden hiçbir şey yapmadım!' diyor. Bu yanlış bir bilgi."

Küçük parmak yaralanmalarının aslında daha kötü olabileceğini belirten uzmanlar, "Küçük parmaklar, küçük bir ağrı anlamına gelmez. Aslında tam tersi, oldukça ağrılı olabilir," diyor.