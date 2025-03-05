Kulaklarınızı temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Bu hatalar sağır ediyor

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Sağlığı Günü'ydü. Kulak sağlığıyla ilgili bilgiler veren Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, "Sanılanın aksine fazla kir birikimi, duyma yetisinin kaybedilmesine bile yol açabilir. Yaşlılık dışında işitme kaybına zemin hazırlayan faktörler; şehir hayatında gürültüye maruz kalma, genetik yatkınlık, bazı antibiyotikler, baş-boyun travmaları, kabakulak, kızamık ve menenjit gibi bazı enfeksiyonlar olarak sıralanabilir" dedi.

GÜRÜLTÜ İŞİTME KAYBINI ARTIRIYOR

Şehir hayatındaki gürültüye maruz kalmanın işitme problemlerine neden olduğuna ve işitme cihazı kullanımının büyük şehirlerde daha da arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkul, şunları söyledi: "İşitme kaybı farkındalığının iyileşmesi, teknolojik gelişmelerin cihazları daha işlevsel hale getirmesi, gürültüye maruziyetin artması ve yaşlı nüfusun yoğunlaşması gibi etkenler, bu cihazları yaygınlaştırdı. Üstelik kimileri tarafından kulağı tembelleştirdiğine inanılsa da aslında beynin adaptasyonunu desteklediği söylenebilir. Günümüz teknolojisi sayesinde de yapay zekâ destekli, gürültü engelleyici ve bluetooth bağlantılı versiyonlarını hatta beyin aktivitelerini analiz ederek konuşmaları daha iyi anlamaya yardımcı olan modellerini bile piyasada bulmak mümkün."